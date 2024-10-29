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恒指收市升101點 科指升1% 匯控最高位收 升3.6% 北水、成交增

特朗普民調支持率反超賀錦麗，市場憂慮對中國不利，人民幣貶值見兩個月最弱，A股午後跌幅亦加劇，港股午後止跌回升，但變動不大，市場續觀望人大會議有關刺激經濟的措施、美國大選、GDP等經濟數據。受政府機關將加大新能源車採購力度提振，電車股普遍上升。匯控（0005）績後升3.69%，以全日高位收市，是升幅最大的藍籌。港股連升3日，恒指、國指曾創近一周高，科指則創兩周高。大市成交、北水、恒指波幅均上升。

恒指今早高開130點，高位升290點，低位跌35點，高低波幅326點。上升股份比例為25.89%，下跌為39.03%，無升跌為35.06%。

恒指收市升101點或0.49%，報20701點，大市成交金額1542億元，較上日增加12.96%，是10月25日1612.59億元成交後最多；國指升26點或0.36%，報7417點。恒生科技指數收報4623點，升1.09%。

藍籌股成交金額702.55億元，佔大市成交45.56%；科指成份股成交金額392.53億元，佔大市成交25.45%；國指成份股成交金額577.05億元，佔大市成交37.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.72億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.71%，至129.96億元，佔大市成交8.42%。牛熊證成交金額64.95億元，增加7.65%；窩輪成交金額65億元，增加5.8%。

藍籌30隻升，48隻下跌，4隻無升跌。匯控（0005）升3.69%，收報71.6元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.08%，收報12.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報45.6元，升9.75%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.57元，跌1.88%。

恒指續高於10天線(20528.79點)，低於20天線(21052.16點)。科指曾升穿20天線(4694.25點)。

北水南下合計淨流入67.53億元，較上日增加7.5%，淨流入金額是10月25日92億元後最多。連續第3日流入，累計流入222.36億元，對上一次連續3日淨流入是10月23日。北水本月累計流入859.12億元，按月增加102.97%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.41%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見20890.08點，是10月23日20942.26點後最高。今日收市報20701.14點，是10月23日後收市新高，當日報20760.15點。連升3日，累計升211.52點，對上一次連升3日是9月26日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.77%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為3.28%。高見4701點，是10月14日4723.73點後最高。收市報4623.84點，是10月14日後收市新高，當日報4668.18點。連升3日，累計升139.85點，對上一次連升3日是9月26日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.54%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為2.54%。高見7504.73點，是10月23日7550.15點後最高。收市報7417.53點，是10月23日後收市新高，當日報7478.23點。連升3日，累計升58.39點，對上一次連升3日是9月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月15日。

午後消息股表現

海豐國際（1308）4.5億行權 建兩艘集裝箱船。收報23.1元，跌1.28%。

匯豐（0005）第三季稅前盈利多賺一成　息0.1美元　擬再進行30億美元回購。創52周高，見71.6元，收報71.6元，升3.69%。

今早及隔晚消息股表現

內地印發通知 加大新能源汽車配備力度。

汽車股

吉利（0175）收報14.86元，跌0.27%。

比亞迪（1211）收報297元，升0.81%。

小鵬（9868）收報45.95元，升2.57%。

理想（2015）收報111.4元，跌0.71%。

蔚來（9866）收報45.6元，升9.75%。

零跑（9863）收報31.25元，升3.48%。

恒大汽車（0708）收報0.3元，跌1.64%。

美國對中國晶片和人工智能技術投資設限 1月2日起生效。

晶片股

中芯國際（0981）收報28.7元，跌0.35%。

華虹半導體（1347）收報22.7元，跌1.73%。

ASMPT（0522）收報88.15元，跌0.17%。

晶門半導體（2878）收報0.57元，跌1.72%。

遠洋集團（3377）：可能發行強制可轉換債券。收報0.325元，升1.56%。

樂聲電子（0213）400萬英鎊售英國物業。收報0.6元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報88.15元，跌0.17%。

凱萊英（6821）收報59.2元，跌1.33%。

精英匯集團（1775）收報0.18元，無升跌。

康希諾生物（6185）收報26.2元，跌1.69%。

中國鋁業（2600）收報5.53元，跌2.12%。

中鋁國際（2068）收報2.04元，跌1.45%。

中海油田服務（2883）收報7.29元，跌1.88%。

中集集團（2039）收報5.93元，跌0.34%。

中信証券（6030）收報20.55元，跌0.48%。

招行（3968）收報39.35元，升0.13%。

招商證券（6099）收報13.44元，跌1.18%。

中船防務（0317）收報12.38元，升0.32%。

海螺（0914）收報22.15元，跌2.42%。

復星醫藥（2196）收報14.58元，跌1.75%。

海爾智家（6690）收報29.8元，無升跌。

江西銅業股份（0358）收報14.2元，跌1.53%。

中石油（0857）收報5.81元，跌2.19%。

青島啤酒股份（0168）收報52.8元，跌5.12%。

萬洲（0288）收報6.28元，跌0.32%。

南方航空（1055）第三季少賺24%。收報3.22元，升0.94%。

青島銀行（3866）第三季多賺25%。收報2.74元，升0.74%。

北汽（1958）首三季少賺23%至31億人幣。收報2.15元，升3.37%。

中石化（0386）首三季盈利451億人幣，跌17%。收報4.42元，跌2%。

藥明康德（2359）第三季賺22.9億人幣，倒退17%。收報53.25元，升0.95%。

中國鐵建（1186）首三季新簽合約1.47萬億元人幣，跌逾17%。收報5.53元，跌2.12%。

中海油（0883）第三季多賺9%，首三季多賺19%。王欣：對完成全年生產目標充滿信心。收報18.42元，跌1.5%。

寶龍地產（1238）及寶龍商業，委中瑞和信為核數師。寶龍地產收報0.6元，跌1.64%。

寶龍商業（9909）收報2.55元，跌3.41%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1979.5元，收報1976元，升0.53%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見9.94元，收報9.41元，跌2.89%；雅居投資控股（8426）創上市新高，見0.86元，收報0.41元，升24.24%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1979.5元，收報1976元，升0.53%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8969.45元，收報8969.45元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1137.55元，收報1137.15元，跌0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1098.4元，收報1098.4元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.85元，收報1074.85元，升0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見30.18元，收報30.18元，升4%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見59.72元，收報59.72元，升0.88%；一脈陽光（2522）創上市新高，見38.6元，收報38.55元，升3.91%；宜搜科技（2550）創上市新高，見67.25元，收報58元，跌0.85%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見223.4元，收報215元，升10.26%；方舟雲康（6086）創上市新高，見8.18元，收報7.96元，升10.25%；翠華控股（1314）創52周高，見0.29元，收報0.27元，升8%；匯控（0005）創52周高，見71.6元，收報71.6元，升3.69%；協鑫科技（3800）創52周高，見1.99元，收報1.59元，跌7.02%；匯豐控股（0005）創52周高，見71.6元，收報71.6元，升3.69%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升10.98%；俄鋁（0486）創52周高，見3.37元，收報3.37元，升13.09%；帝國科技集團（0776）創52周高，見6.85元，收報6.85元，升21.24%；中國秦發（0866）創52周高，見1.68元，收報1.61元，無升跌；偉祿集團（1196）創52周高，見7.08元，收報6.84元，升6.38%；香港寬頻（1310）創52周高，見3.73元，收報3.56元，跌0.56%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見71.6元，收報71.6元，升3.69%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，明發（0846）低見0.1元，收報0.138元，跌22.47%；高山企業（0616）低見0.086元，收報0.086元，跌2.27%；明發集團（0846）低見0.1元，收報0.138元，跌22.47%；嘉藝控股（1025）低見0.026元，收報0.028元，無升跌；恒發光學（1134）低見0.249元，收報0.25元，無升跌；偉業控股（1570）低見1元，收報1.31元，升3.97%；力高集團（1622）低見0.395元，收報0.45元，跌29.69%；盈利時（6838）低見0.36元，收報0.36元，跌1.37%；駿高控股（8035）低見0.051元，收報0.061元，跌12.86%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）低見0.049元，收報0.05元，跌13.79%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.07元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌2.08%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.102元，無升跌；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.135元，收報0.139元，跌7.33%；金活醫藥集團（1110）低見0.48元，收報0.49元，跌3.92%；樂氏國際控股（1529）低見0.056元，收報0.061元，跌10.29%；嘉耀控股（1626）低見1.38元，收報1.42元，跌4.05%；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌；譽燊豐控股（2132）低見0.151元，收報0.151元，跌3.21%。

異動股

上升異動股，包括，連成科技集團（8635）創52周高，見0.32元，收報0.163元，升136.23%；華美樂樂（8429）收報0.049元，升68.97%；雄岸科技（1647）收報0.088元，升60%；中國育兒網絡（1736）創52周高，見0.17元，收報0.114元，升39.02%；首創鉅大（1329）收報0.76元，升31.03%；中國生物科技服務（8037）收報0.37元，升29.82%；國銳地產（0108）收報0.6元，升26.32%；恆富控股（0643）收報0.435元，升26.09%；歐科雲鏈（1499）收報0.181元，升24.83%；雅居投資控股（8426）創上市新高，見0.86元，收報0.41元，升24.24%。

下跌異動股，包括，力高集團（1622）創上市新低，見0.395元，收報0.45元，跌29.69%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.12元，跌27.71%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.151元，跌22.56%；明發（0846）創上市新低，見0.1元，收報0.138元，跌22.47%；萬勵達（8482）收報0.024元，跌20%；富陽（0352）收報0.093元，跌19.83%；NEXION TECH（8420）收報0.043元，跌18.87%；中國基礎能源（8117）收報0.065元，跌17.72%；中國來騎哦（8039）收報0.12元，跌17.24%；力高健康生活（2370）收報0.46元，跌16.36%。

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