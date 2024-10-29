廣告媒體監察公司admanGo公布，今年第三季香港廣告開支總額達76.8億元，按年增長2.6%。展望第四季，數據顯示剛過去的十一黃金周期間，內地旅客的每日入境人數屢創新高，政府剛發表的2024年施政報告亦有多項推進旅遊業發展的措施，加上十二月的聖誕節屬傳統消費旺季，預期廣告商將加大資源促進業務發展，有助於本地廣告開支持續增長。
媒體方面，社交媒體在今年第三季的廣告開支錄得按年上升9.2%，升幅是各媒體中最高，當中Instagram廣告開支錄得按年上升23.4%，而Facebook的廣告開支亦錄得按年上升2.3%。傳統媒體中，戶外廣告及電視分別錄得按年7.4%及1.7%上升，是表現最好的傳統媒體。
在十大廣告開支最高的行業中，旅遊、餐廳和飲品在季內的廣告開支均錄得雙位數增長。排名第五的旅遊業在第三季的廣告開支按年增長33%，是十大行業中增幅最高。而在十大最高廣告支出品牌集團與旅遊相關的國泰航空（0293），其廣告開支按年增長32%。
餐廳在今年第三季的廣告開支按年增加長達21%，排名由去年同期的第五位升至今年的第四位。在十大最高廣告支出品牌集團與餐廳相關的foodpanda，廣告開支更按年大幅增長120%，成為升幅最高的品牌。飲品業的廣告開支亦表現強勁，2024年第三季由去年的第十一位上升至第八位，按年增長達20%。
儘管排名第一的銀行、信用卡及投資服務在2024年第三季錄得按年5%跌幅，在十大最高廣告支出品牌的銀行集團，包括排名第三位的匯豐集團（7%）、第四家的恆生銀行（33%）及第九位的渣打集團（50%），廣告開支按年均錄得不俗的升幅。其他錄得正增長的十大行業包括第二位的藥物及醫護（8%）、第三的浴室及家居用品（6%）、第六位的零售（8%），第九的食品（4%）及第十位的健美食品及補充劑（1%）。
大部分十大最高廣告開支品牌集團在2024年第三季的廣告開支都錄得正增長，其中排名第一的寶潔錄得按年上升37%，其他錄得增長的十大品牌集團包括第五位的樂敦製藥（49%）、第六位的華特迪士尼（42%）及第十位的雀巢集團（76%）。
其他報道
匯豐第三季稅前盈利多賺一成 息0.1美元 擬再進行30億美元回購
港股ADR升135點 夜期高水134點 匯控、萬洲、中石油等業績