moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯控：將削部分職務重疊高級職位 重組成本可在短期內有回報

匯控（0005）第三季銀行業務淨利息收入按年下跌5億美元，但為手續費和其他收入按年增16億美元抵消，其中財管理業務收入按年增5億美元，交易銀行增2億美元，而外匯、股票及環球債務市場等業務增長4億美元，帶動第三季稅前利潤按年增長9%。

對於能否在息率下行時維持利潤增長，匯控行政總裁艾橋智表示，他們持續在增長最強的項目投資，在本季顯示財富管理和交易銀行皆有良好增長，為他們持續專注投資這兩方面的結果。

匯控第三季淨息差按季下跌0.16厘至1.46厘，多於市場預期，臨時財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）指，本季該行提早贖回既有證券有3億美元負面影響，但會未來有助提高利息收入，另外本季將⼯商客⼾存貸餘額改為投放於交易賬項會降低淨息差，但有利淨收入增長。

雖然美國國債利率和香港銀行拆息在9月美國減息後反彈，但莊敬行指利率路徑朝向下行，對明年收入不利，預期今年貸款仍相對疲弱，但在利率周期回落，不過減息有利經活動提升，提高貸款活動，對及後貸款增長樂觀，而其他收入亦帶動該行收入增長。

匯控未有進一步公布重組相關財務數據，待明年2月19日公布全年業績時提供更多細節。市場關注重組相關費用，艾橋智指部分職務重疊的高級職位將會減少，會產生遣散費等相關費用，但他預期重組帶來的益處會在短時間內有回報。

其他報道

恒指收市升101點 科指升1% 匯控最高位收 升3.6% 北水、成交增

admanGo：第三季本地廣告開支升2.6% IG廣告升23.4%

美國發布對華投資限制 外交部：強烈不滿 堅決反對

滬指失守3300點大關 兩市成交額2.06萬億人幣

瑞穗：特朗普為人民幣帶來更大壓力

蘋果印度產iPhone出口額勁增至近60億美元

智安投：AI風險分析助平台提升服務體驗

人民幣貶值 見兩個月最弱

半日沽空金額增9% 阿里沽空減15%

海豐國際4.5億行權 建兩艘集裝箱船

恒指半日跌6點 科指升0.8% 蔚來升9%

匯豐第三季稅前盈利多賺一成　息0.1美元　擬再進行30億美元回購

ZA Bank 虛擬資產交易服務進入沙盒測試階段

滬深三大指數半日向下 滬指險守3300點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升

內地印發通知 加大新能源汽車配備力度

中國股票ETF資金轉流出

「大劉」劉鑾雄據報9億放售倫敦豪宅 或創英國今年最高價紀錄

美國對中國晶片和人工智能技術投資設限 1月2日起生效

內媒：新一輪債務置換規模或達6萬億至10萬億人幣

瑞幸據報擬最快明年進入美國市場

遠洋集團：可能發行強制可轉換債券

A股三大指數高開 人行淨投放2244億元人幣