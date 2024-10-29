對於能否在息率下行時維持利潤增長，匯控行政總裁艾橋智表示，他們持續在增長最強的項目投資，在本季顯示財富管理和交易銀行皆有良好增長，為他們持續專注投資這兩方面的結果。

匯控第三季淨息差按季下跌0.16厘至1.46厘，多於市場預期，臨時財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）指，本季該行提早贖回既有證券有3億美元負面影響，但會未來有助提高利息收入，另外本季將⼯商客⼾存貸餘額改為投放於交易賬項會降低淨息差，但有利淨收入增長。

雖然美國國債利率和香港銀行拆息在9月美國減息後反彈，但莊敬行指利率路徑朝向下行，對明年收入不利，預期今年貸款仍相對疲弱，但在利率周期回落，不過減息有利經活動提升，提高貸款活動，對及後貸款增長樂觀，而其他收入亦帶動該行收入增長。

匯控未有進一步公布重組相關財務數據，待明年2月19日公布全年業績時提供更多細節。市場關注重組相關費用，艾橋智指部分職務重疊的高級職位將會減少，會產生遣散費等相關費用，但他預期重組帶來的益處會在短時間內有回報。

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