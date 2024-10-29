匯控（0005）第三季預期信貸損失（ECL）為10億美元，按年減少1億美元，但按季則急增7億美元。臨時集團財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）表示，因為第二季ECL有回撥，第三季是回復常態，不認為香港地產貸款會是未來推高ECL的因素。匯控首三季ECL佔客戶貸款平均總額為0.28%，該行維持今年比率在0.3至0.4%的指引不變。
香港業務ECL本季錄4.57億美元，其中批發銀行業務佔4億美元，包括1億美元與本港商業地產貸款相關。行政總裁艾橋智表示，在高利率下部分本港地產商客戶的現金流面臨挑戰，不過最近施政報告撤銷地產限制措施並有逆周期政策支持，加上利率前景下在下降，會為地產前景帶來改善。
第三季內地商業房地產ECL在第三季撥1億美元，與去季持平，按年則大減八成。莊敬行表示，樂見內地採取房地產刺激措施，目前行業正在轉型，但在該行撥備已經大減，同樣不認為再會是拖累ECL的重大原因。除了香港與內地地產貸款各撥備1億美元，其他分布在各行各業，認為情况並非令人擔憂。
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