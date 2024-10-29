香港業務ECL本季錄4.57億美元，其中批發銀行業務佔4億美元，包括1億美元與本港商業地產貸款相關。行政總裁艾橋智表示，在高利率下部分本港地產商客戶的現金流面臨挑戰，不過最近施政報告撤銷地產限制措施並有逆周期政策支持，加上利率前景下在下降，會為地產前景帶來改善。

第三季內地商業房地產ECL在第三季撥1億美元，與去季持平，按年則大減八成。莊敬行表示，樂見內地採取房地產刺激措施，目前行業正在轉型，但在該行撥備已經大減，同樣不認為再會是拖累ECL的重大原因。除了香港與內地地產貸款各撥備1億美元，其他分布在各行各業，認為情况並非令人擔憂。

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