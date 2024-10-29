moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

招商銀行第三季盈利升0.8%至384億人幣

招商銀行（3968）公布，第三季淨利潤384.41億元人民幣（下同），按年升0.79%。每股盈利1.52元。

營業淨收入796.81億元，按年跌2.55%。當中，淨利息收入跌近0.83%至528.49億元。淨手續費及佣金收入跌12.85%至於173.74億元。

期內淨利息收益率1.97%，按年跌0.02個百分點，主要由於貸款市場報價利率（LPR）及存量房貸利率下跌，但同時存款利率下調能抵銷部分影響。

截至9月底，不良貸款餘額635.57億元，較去年底增加3.21%。當中，房地產業佔141.31億元，較去年底減少3%。整體不良貸款率0.94%，較去年底跌0.01個百分點。撥備覆蓋率432.15%，較去年底跌5.55個百分點。

截至9月底，權重法下核心一級資本充足率12.34%，較去年底升0.48個百分點。

其他報道

螞蟻數科：未來三年將在大灣區加大投入10億元人民幣

中原家族辦公室伙華夏基金 擬最快明年中推出自家固定收益產品及ETF

中石油第三季賺439億人幣 跌5.3%

全日沽空金額減15% 盈富沽空增68% 流通單位降至兩個月最少

匯控：信貸損失撥備按季上升為回歸常態 不認為香港內地地產貸款未來推高ECL

匯控：將削部分職務重疊高級職位 重組成本可在短期內有回報

恒指收市升101點 科指升1% 匯控最高位收 升3.6% 北水、成交增

admanGo：第三季本地廣告開支升2.6% IG廣告升23.4%

美國發布對華投資限制 外交部：強烈不滿 堅決反對

滬指失守3300點大關 兩市成交額2.06萬億人幣

瑞穗：特朗普為人民幣帶來更大壓力

蘋果印度產iPhone出口額勁增至近60億美元

智安投：AI風險分析助平台提升服務體驗

人民幣貶值 見兩個月最弱

半日沽空金額增9% 阿里沽空減15%

海豐國際4.5億行權 建兩艘集裝箱船

恒指半日跌6點 科指升0.8% 蔚來升9%

匯豐第三季稅前盈利多賺一成　息0.1美元　擬再進行30億美元回購

ZA Bank 虛擬資產交易服務進入沙盒測試階段

滬深三大指數半日向下 滬指險守3300點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升

內地印發通知 加大新能源汽車配備力度