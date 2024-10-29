招商銀行（3968）公布，第三季淨利潤384.41億元人民幣（下同），按年升0.79%。每股盈利1.52元。
營業淨收入796.81億元，按年跌2.55%。當中，淨利息收入跌近0.83%至528.49億元。淨手續費及佣金收入跌12.85%至於173.74億元。
期內淨利息收益率1.97%，按年跌0.02個百分點，主要由於貸款市場報價利率（LPR）及存量房貸利率下跌，但同時存款利率下調能抵銷部分影響。
截至9月底，不良貸款餘額635.57億元，較去年底增加3.21%。當中，房地產業佔141.31億元，較去年底減少3%。整體不良貸款率0.94%，較去年底跌0.01個百分點。撥備覆蓋率432.15%，較去年底跌5.55個百分點。
截至9月底，權重法下核心一級資本充足率12.34%，較去年底升0.48個百分點。
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