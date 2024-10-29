胡潤研究院公布《2024年胡潤百富榜》，TikTok母企字節跳動創辦人張一鳴成為首位白手興家的「80後中國首富」。胡潤估算，張一鳴財富比去年增長1050億元人民幣（下同），以3500億元首次成為中國首富，取代農夫山泉 （9633） 創辦人鍾睒睒。
胡潤最新估算，鍾睒睒財富下降1100億元至3400億元，主要受累於農夫山泉網路輿情、次季績表現不濟。排名第三的是騰訊（0700）創始人馬化騰，其財富比去年增長350億元至3150億元。拼多多（美：PDD）創辦人黃崢則以2450萬元身家排名第四。今年9月在港完成上市的美的 （0300），其大股東何享健的財富按年升18%至2350億元，排名第五。至於馬雲家族則排名第十，擁1650億元財富。
至於本港富豪方面，長和（0001）創辦人李嘉誠今年排名第6，估算身家較去年少5%至2000億元。恒基地產 （0012） 李兆基家族以財富1750億元，排名第9。
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