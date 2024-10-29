「綠色會議」方案的核心部分是為活動和會議籌辦機構製作「碳排報告」，分析活動中產生的碳排放量，報告涵蓋的七項主要碳足跡類別分別為生產與材料、貨運與物流、餐飲、本地交通、能源、住宿和廢棄物。報告根據富豪酒店集團碳核算方法計算，提供有關活動和會議產生的碳排放量、環境表現的見解及可行建議，以助有關機構在日後的活動和會議中減少碳排放。

活動和會議籌辦機構可選擇通過碳信用來抵消其碳排放，這些碳信用來自經國際認證的碳減排項目，每個碳信用代表去除或避免一噸二氧化碳或等量的溫室氣體。

富豪酒店與知名的碳市場平台合作，提供此碳排放抵消方案。碳抵消過程完成後，活動和會議籌辦機構將獲得碳信用註銷證書。

餐飲方面，富豪酒店集團將提供低碳烹調方法，以及精心採購的食材，包括時令蔬菜和本地採購的植物性食材，以確保菜餚既含豐富營養，又能保護環境。客人可選擇碳排放比肉類食材低10至25倍的植物性食材。

富豪酒店副主席兼董事總經理及IST創辦人羅寶文表示，希望為有意物色可持續會議方案的企業及會議籌辦機構帶來新思維和創新的解決方案。富豪酒店與IST攜手推出的「綠色會議」方案，涵蓋活動場地、餐飲服務，以至全面的環保項目選擇，在成功舉辦商業活動的同時，更可履行環境責任。