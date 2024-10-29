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富途在港推新股認購零息零手續費優惠

富途（美：FUTU）宣布在港推出新股認購0息0手續費優惠，進一步擴大新股優惠範圍，免除現金認購新股的手續費。 

此外，富途支援「0現金認購」，投資者可利用港股、美股、A股通資產作抵押，即使無現金亦可實現新股認購，最高可達20倍槓桿。此外，未有中籤的新股客戶，亦可透過富途自主研發的暗盤交易功能，上市前提前買賣相關股票。

富途證券董事總經理謝志堅表示，市場逐漸回暖，加上 FINI新股平台啓用後，大幅縮短新股定價至掛牌時間及期間利息成本，投資者對IPO市場的熱情顯著升溫。今次完全豁免普通認購新股手續費，加上早已推行的銀行孖展零利息，為投資者創造低成本高效率的投資機會，亦為IPO市場發展注入動力。

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