由於法國、英國、中國和中東等國際市場銷售疲軟，麥當勞第三季全球同店銷售下滑1.5%，較分析師預期的0.6%跌幅更大。美國同店銷售是亮點，增長0.3%，扭轉了第二季的同店銷售跌勢，不過第三季的升幅，仍較分析師預期低0.2個百分點。
美國門市客流量在第三季輕微減少，但當地門市銷售微升，麥當勞將此歸功於市場推廣，以及6月底推出的5美元超值餐的提振作用。由於高通脹、消費者不願消費、中東消費者抵制美國品牌等因素，麥當勞在各地區市場都面臨客流量下滑的挑戰。
麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，麥當勞致力於提供「簡單、超值和可負擔」的食品，吸引對價格在意的消費者。剔除特殊項目，麥當勞第三季每股盈利3.23美元，高於分析師預期。特許經營餐廳和公司自營餐廳的總銷售額持平，暫未知近日「足三兩」漢堡受大腸桿菌污染的事件，對美國市場第四季銷售的影響。
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