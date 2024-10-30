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美債息先升後跌 道指跌154點 納指創即市及收市新高

美債息創逾兩個月高後倒跌，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛擴闊，金龍指數創兩周高後倒跌，道指跌，標指升，納指創即市及收市新高。投行高層齊聚沙特利雅得，參加「未來投資倡議」大會，許多與會高管看好美國經濟韌性，並暗示市場對聯儲局減息的押注可能過頭。

個股方面，谷歌母公司Alphabet第三財季收入高於分析師預期，受雲業務提振，股價收市後時段大漲逾5%。晶片製造商AMD公布第四財季收入展望遜於分析師預期，股價收市後時段重挫逾7%。麥當勞第三財季銷售遜於分析師預期，受制於法國、中國、英國和中東等國際市場疲軟。麥當勞第三財季銷售遜於分析師預期，受制於法國、中國、英國和中東等國際市場疲軟。蘋果、微軟、亞馬遜和Meta將陸續發布財報。

道瓊斯工業平均指數收跌154點，跌幅0.37%，報42233點。標普500指數收漲9點，升幅0.17%，報5832點。納斯達克綜合指數收漲145點，或0.79%，報18712點。

家得寶跌1.94%，報395.07美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累51點，而微軟升1.26%，報431.95元，貢獻道指35點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報233.67元，升0.11%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.68元，升1.77%，亞馬遜(美：AMZN)收市報190.83元，升1.29%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報593.28元，升2.61%，英偉達(美：NVDA)收市報141.25元，升0.51%，微軟(美：MSFT)收市報431.95元，升1.25%，Tesla (美：TSLA)收市報259.52元，跌1.13%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報517點。德國DAX指數收跌0.28%，報19478點；法國CAC 40指數跌0.61%，報7511點；英國富時100指數收跌0.8%，報8219點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.44%，報7100點。

美國2年期債息曾升最多0.88%，高見4.1743厘，是8月1日4.2964厘後最高。曾跌最多1.05%，低見4.0942厘，是10月25日4.0316厘後最低。收市報4.0962厘，是10月24日後收市新低，當日報4.0787厘。

美國10年期債息曾升最多1.27%，高見4.3365厘，是7月5日4.3823厘後最高。曾跌最多0.7%，是10月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。收市報4.2541厘，是10月25日後收市新低，當日報4.2399厘。

美2年期10年期債息差曾高見18.079基點，是10月23日19.157基點後最高。收市報15.375基點，是10月23日後收市新高，當日報16.342基點。連續3日擴闊，累計2.494基點，對上一次連升3日是10月21日。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴闊至37.426基點，是10月28日40.968基點後最闊。收市報34.591基點，是10月25日後最闊，當日報41.135基點。

金龍指數曾升最多0.77%，高見7258.99點，是10月14日7536.15點後最高。曾跌最多1.57%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.61%，低見7090.25點，是10月28日7012.08點後最低。收市報7100.24點，是10月25日後收市新低，當日報6923.54點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.51%，是10月25日後最大跌幅，當日跌幅為0.76%。低見42171.65點，是10月25日42051.39點後最低。收市報42233.05點，是10月25日後收市新低，當日報42114.4點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.41%，是10月28日後最大升幅，當日升幅為0.6%。高見5847.19點，是10月25日5862.82點後最高。收市報5832.92點，是10月22日後收市新高，當日報5851.2點。連升2日，累計升24.8點，對上一次連升2日是10月14日。

納指曾升最多1%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見18753.19點，創紀錄新高。收報18712.75點，升0.78%，創收市價計新高。連升4日，累計升436.1點，對上一次連升4日是10月21日。

 

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