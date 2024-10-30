個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.86%，折合報416.59元；阿里巴巴（9988）跌0.1%，折合報96.97元；美團（3690）升0.31%，折合報188.13元；匯控（0005）升2.81%，折合報72.17元；建行（0939）跌0.51%，折合報6.03元。

道期現升0.164%；標期現升0.29%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.49%；韓國KOSPI指數現跌0.57%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.24%。

VIX指數隔晚跌2.32%或0.46點，報19.34點。

紐油現升0.35%或0.24美元，報67.45美元；布油現升0.29%或0.2美元，報71.33美元；金價現升0.12%或3.42美元，報2778.16美元；LME 銅期貨隔晚跌0.11%或11美元，報9530.5美元。比特幣現升0%或4.35美元，報72314.76美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.008厘，報4.2461厘。

今日焦點股份可留意：

龍蟠科技（2465）上市，定價5.5元。

特殊目的收購公司併購交易完成，獅騰控股（2562）上市。

多間公司最快今日公布業績，包括，農行（1288）、國航（0753）、中行（3988）、交行（3328）、中銀香港（2388）、百威（1876）、比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、建行（0939）、中國人壽（2628）、東航（0670）、中國交通建設（1800）、中國鐵建（1186）、中金（3908）、中信銀行（0998）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、中國中車（1766）、中國中免（1880）、廣汽集團（2238）、工行（1398）、美的（0300）、郵儲行（1658）、普拉達（1913）等。

青啤（0168）第三季少賺9%，首三季盈利增1.7%。

中國飛機租賃集團（1848）旗下印尼翎亞航空公布，國產客機ARJ21首條海外商業航線啟航，往返廣州及印尼美娜。

小米（1810）汽車10月單月交付2萬輛，料下月提前完成全年10萬輛目標。

復星醫藥（2196）第三季賺7.86億人幣，增55%。

中鋁（2600）第三季多賺3.3%至20億人幣。

富豪酒店（0078）推「綠色會議」方案，助機構籌辦低碳活動及餐飲。

中信証券（6030）第三季多賺22%至62億人幣。

極兔速遞（1519）擬斥最多10億回購不超過8.81億股份B類股份。

萬洲（0288）首三季純利錄10.81億美元，按年升九成。

海爾智家（6690）第三季純利錄47.3億人幣，升13%。

招商銀行（3968）第三季盈利升0.8%至384億人幣。

山東新華製藥（0719）首三季純利跌12%至3.44億元人幣。

中石油（0857）第三季賺439億人幣，跌5.3%。

匯控（0005）：信貸損失撥備按季上升為回歸常態，不認為香港內地地產貸款未來推高ECL。匯控：將削部分職務重疊高級職位，重組成本可在短期內有回報。

其他報道

美債息先升後跌 道指跌154點 納指創即市及收市新高

北水增持南方恆生科技 減持中廣核電力