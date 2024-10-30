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ASMPT第三季多賺77% 料第四季收入中位數計跌3.5%

ASMPT（0522）公布，第三季多賺77%至2590萬元。期內收入33.4億元，按年跌3.7%，好過預期的32.2億元。第四季預計收入3.80億美元至4.60億美元，市場預期為4.558億美元。

第三季，半導體解決方案收入17.9億元，按年增14%，略高過預期的17億元；表面貼裝技術解決方案收入15.5億元，按年跌18%；研發支出5.334億元，按年增7.9%，多過預期的4.927億元；毛利率41%，高過上年同期的34.2%，及市場預期的40.3%。

集團行政總裁黃梓达表示，「隨著科技發展日新月異，對生成式人工智能顯著的需求持續飈升，來自領先人工智能參與者的大量投資更加熾熱。這種加速採用正推動對先進邏輯及記憶體封裝應用的需求，而我們的先進封裝解決方案在這方面表現出色，尤其是我們的旗艦熱壓焊接解決方案。我們在先進封裝解決方案的持續優勢，使我們成為市場上的創新者」。

前景方面，公司指短期而言，集團對先進封裝的業務前景充滿信心。然而，表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額正觸底待升，半導體解決方案分部主流業務的復蘇步伐則較預期緩慢。考慮到上述因素及季節性影響，集團預期第四季度的銷售收入將介乎於3.8億美元至4.6億美元之間，以中位數計按年下降3.5%，按季亦下降2.0%。

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