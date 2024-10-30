恒指今早低開114點或0.56%，報20586點，大市成交金額17億元；國指今早低開51點或0.7%，報7365點。恒生科技指數開市報4581點，跌0.92%。上升股份比例為7.31%，下跌為5.56%，無升跌為87.12%。