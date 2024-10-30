恒指今早低開114點或0.56%，報20586點，大市成交金額17億元；國指今早低開51點或0.7%，報7365點。恒生科技指數開市報4581點，跌0.92%。上升股份比例為7.31%，下跌為5.56%，無升跌為87.12%。
藍籌28隻升，33隻下跌，21隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.71%，報20.8元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.77%，報14.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，14隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報14.34元，升1.56%；跌幅最大的是理想（2015）開市報108元，跌3.05%。
恒指下試10天線(20558.76點)。科指下試10天線(4537.09點)。
ASMPT（0522）第三季多賺77% 料第四季收入中位數計跌3.5%。開市報88.05元，跌0.11%。
龍蟠科技（2465）上市，定價5.5元。創上市新高，見5.08元，開市報5.08元，跌7.64%。
特殊目的收購公司併購交易完成，獅騰控股（2562）上市。無成交，報10.02元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）開市報4.7元，無升跌。
中行（3988）開市報3.74元，跌0.8%。
建行（0939）開市報6.04元，跌0.17%。
農行（1288）開市報3.95元，跌0.25%。
郵儲行（1658）開市報4.58元，跌0.65%。
中國人壽（2628）開市報16.82元，無升跌。
中銀香港（2388）開市報25.5元，跌0.2%。
交行（3328）開市報6.11元，無升跌。
百威（1876）開市報8.48元，升0.47%。
比亞迪（1211）開市報293元，跌1.35%。
比亞迪電子（0285）開市報34.85元，無升跌。
美的（0300）開市報76.2元，跌1.04%。
普拉達（1913）無成交，報56.75元。
國航（0753）無成交，報4.1元。
東航（0670）開市報2.19元，升0.92%。
中國交通建設（1800）無成交，報5.19元。
中國鐵建（1186）無成交，報5.53元。
中金（3908）開市報14.6元，跌0.68%。
中信銀行（0998）開市報4.96元，跌0.4%。
中遠海控（1919）開市報11.66元，跌0.17%。
中遠海運港口（1199）開市報4.61元，跌0.22%。
中國中車（1766）開市報5.22元，升0.19%。
中國中免（1880）開市報54.5元，升0.74%。
廣汽集團（2238）開市報2.91元，無升跌。
青啤（0168）第三季少賺9%，首三季盈利增1.7%。開市報52元，跌1.52%。
中國飛機租賃集團（1848）旗下印尼翎亞航空公布，國產客機ARJ21首條海外商業航線啟航，往返廣州及印尼美娜。無成交，報3.27元。
小米（1810）汽車10月單月交付2萬輛，料下月提前完成全年10萬輛目標。開市報25.6元，跌0.97%。
復星醫藥（2196）第三季賺7.86億人幣，增55%。開市報14.88元，升2.06%。
中鋁（2600）第三季多賺3.3%至20億人幣。開市報5.25元，跌5.06%。
富豪酒店（0078）推「綠色會議」方案，助機構籌辦低碳活動及餐飲。無成交，報2.6元。
中信証券（6030）第三季多賺22%至62億人幣。開市報20.65元，升0.49%。
極兔速遞（1519）擬斥最多10億回購不超過8.81億股份B類股份。開市報6.04元，升2.03%。
萬洲（0288）首三季純利錄10.81億美元，按年升九成。開市報6.38元，升1.59%。
海爾智家（6690）第三季純利錄47.3億人幣，升13%。開市報29.7元，跌0.34%。
招商銀行（3968）第三季盈利升0.8%至384億人幣。開市報38.9元，跌1.14%。
山東新華製藥（0719）首三季純利跌12%至3.44億元人幣。開市報6.1元，跌0.33%。
中石油（0857）第三季賺439億人幣，跌5.3%。開市報5.86元，升0.86%。
匯控（0005）：信貸損失撥備按季上升為回歸常態，不認為香港內地地產貸款未來推高ECL。匯控：將削部分職務重疊高級職位，重組成本可在短期內有回報。創52周高，見72元，開市報72元，升0.56%。
破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1992.5元，開市報1992.5元，升0.84%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1992.5元，開市報1992.5元，升0.84%；匯控（0005）創52周高，見72元，開市報72元，升0.56%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，開市報0.92元，升1.1%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見72元，開市報72元，升0.56%。
創52周低，贏集團（0397）低見0.1元，開市報0.1元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，靈寶黃金（3330）開市報3.48元，升14.85%；華顯光電（0334）開市報0.243元，升14.62%；雲康集團（2325）開市報10元，升13.9%；瀚華金控（3903）開市報0.245元，升12.39%；國華（0370）開市報0.189元，升11.83%；順豐同城（9699）開市報11.2元，升11.11%；中國農產品交易（0149）開市報0.045元，升9.76%；太和控股（0718）開市報0.059元，升9.26%；艾美疫苗（6660）開市報7.65元，升6.55%。
下跌異動股，包括，時時服務（8181）開市報0.125元，跌10.71%；天能動力（0819）開市報6.6元，跌8.59%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見5.08元，開市報5.08元，跌7.64%；國農金融投資（8120）開市報0.049元，跌7.55%；恆泰裕集團（8081）開市報0.043元，跌6.52%；第一拖拉機股份（0038）開市報7.4元，跌5.97%；雄岸科技（1647）開市報0.083元，跌5.68%；福萊特玻璃（6865）開市報14元，跌5.41%；中國鋁業（2600）開市報5.25元，跌5.06%；新特能源（1799）開市報10.4元，跌4.76%。
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