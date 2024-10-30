歐盟公布實施提高對來自中國的電動汽車徵收更高關稅的規定，關稅在現有10%的基礎上，針對不同的製造商加徵從8%到略高於35%不等。其中，對上汽集團加徵35.3%的關稅、吉利汽車18.8%、比亞迪17%、Tesla7.8%、其他合作公司20.7%。