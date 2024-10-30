歐盟公布實施提高對來自中國的電動汽車徵收更高關稅的規定，關稅在現有10%的基礎上，針對不同的製造商加徵從8%到略高於35%不等。其中，對上汽集團加徵35.3%的關稅、吉利汽車18.8%、比亞迪17%、Tesla7.8%、其他合作公司20.7%。
中國商務部稱，中方對於歐盟對華電動汽車反補貼調查終裁結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟，中方將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端。目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商；中方希望盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。
汽車股
吉利（0175）現報14.4元，跌3.1%。
比亞迪（1211）現報296.6元，跌0.13%。
小鵬（9868）現報45.65元，跌0.65%。
理想（2015）現報109.8元，跌1.44%。
蔚來（9866）現報43.95元，跌3.62%。
零跑（9863）現報31.2元，跌0.16%。
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