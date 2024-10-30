波音公布，以每股143美元的價格發售1.125億股普通股，集資160.8億美元，發售價較上周五收市價折讓約7.7%。同時，亦發售50億美元的存託股票，代表強制性可轉換優先股，兩者合計集資約211億美元，規模在上市公司歷史上排名居前。
彭博社匯總的數據顯示，該筆161億美元的普通股發行是自美國財政部2012年出售207億美元美國國際集團股票以來，已上市公司中規模最大的交易。
公告顯示，承銷商擁有再發行1,690萬股普通股和7.5億美元存託股票的選擇權。如果可轉換和超額配售選擇權全額行使，波音10月15日提交的250億美元儲架發行規模將幾近用光。
除此之外，波音還達成了一項100億美元的新信貸協議，這將使其在充滿挑戰的環境下獲得額外的短期流動性。波音的資產負債表本就因新冠疫情而承受壓力，此前還發生了兩起涉及主力737 Max機型的致命空難。而眼下，已進入第七周的罷工行動使得生產幾近癱瘓。波音需要資本注入來維持投資級的評級，並為罷工結束後的生產提速提供資金。
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