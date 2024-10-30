文章日期：2024年10月30日 11:04
《信報》宣布，下月1日起調整售價，由目前12元加至15元，加幅為25%。
本月中旬，東方企控（0018）旗下《東方日報》亦宣布加價至12元。該報指出，由於環球經濟低迷，紙價不斷上升，製作成本急劇增加，故決定加價至12元。
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