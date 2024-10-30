港元現報7.7708元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.7715元，亦曾升值最多16點子，報7.7696元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，與上日相同。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.93點子至4.04905%，是10月21日後最高；1星期HIBOR升1.04點子至4.16851%，是10月25日後最高；2星期HIBOR升5.21點子至4.22702%，是10月21日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至4.30214%，是10月28日後最高；6個月期HIBOR升1.34點子至4.18958%，是10月21日後最高；12個月期HIBOR升1.4點子至4.11327%，是9月12日後最高。

美元指數現報104.276貶值0.04點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7519%，終止單日收窄，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。

對上一次終止單日收窄，是2024年10月22日，當日利差報-0.6749%。

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