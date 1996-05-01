恒指今早低開114點，高位跌19點，低位跌389點，高低波幅370點。上升股份比例為13.52%，下跌為40.23%，無升跌為46.23%。

恒指半日跌388點或1.88%，報20312點，大市成交金額868億元；國指跌155點或2.1%，報7261點。恒生科技指數收報4501點，跌2.65%。

藍籌股成交金額353.48億元，佔大市成交40.72%；科指成份股成交金額193.5億元，佔大市成交22.29%；國指成份股成交金額297.82億元，佔大市成交34.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.32%，至126.93億元，佔大市成交14.62%。牛熊證成交金額63.58億元，減少2.11%；窩輪成交金額63.35億元，減少2.54%。

藍籌3隻升，79隻下跌，0隻無升跌。萬洲（0288）升0.8%，收報6.33元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌7.84%，收報26.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報50.95元，升0.1%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報26.45元，跌7.84%。

恒指跌穿10天線(20547.09點)。科指跌穿10天線(4534.19點)。

北水南下合計淨流出0.71億元，終止連續3日流入。北水本月累計流入858.4億元，按月增加102.81%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

富力（2777）附屬清盤呈請聆訊獲法院延期。收報1.5元，無升跌。

比亞迪（1211）據報聘請Stellantis前英國負責人 擴張歐洲業務。比亞迪Atto 3駕駛輔助系統被Euro NCAP評為「不推薦」。收報292.6元，跌1.48%。

歐盟對華電動車加徵額外關稅。

電車股

吉利（0175）收報14.16元，跌4.71%。

比亞迪（1211）收報292.6元，跌1.48%。

小鵬（9868）收報44.8元，跌2.5%。

理想（2015）收報108.1元，跌2.96%。

蔚來（9866）收報43.05元，跌5.59%。

零跑（9863）收報30.4元，跌2.72%。

ASMPT（0522）第三季多賺77% 料第四季收入中位數計跌3.5%。收報85.9元，跌2.55%。

龍蟠科技（2465）上市，定價5.5元。高位見5.46元，收報5.14元，跌6.55%。

特殊目的收購公司併購交易完成，獅騰控股（2562）上市。創上市新高，曾升最多399.5%，是上市以來最大升幅，高見50.05元，收報24.5元，升144.51%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）收報4.6元，跌2.13%。

中行（3988）收報3.69元，跌2.12%。

建行（0939）收報5.97元，跌1.32%。

農行（1288）收報3.91元，跌1.26%。

郵儲行（1658）收報4.52元，跌1.95%。

中國人壽（2628）收報16.24元，跌3.45%。

中銀香港（2388）收報25.4元，跌0.59%。

交行（3328）收報6.06元，跌0.82%。

百威（1876）收報8.31元，跌1.54%。

比亞迪（1211）收報292.6元，跌1.48%。

比亞迪電子（0285）收報34.35元，跌1.43%。

美的（0300）收報73.05元，跌5.13%。

普拉達（1913）收報54.2元，跌4.49%。

國航（0753）收報4.22元，升2.93%。

東航（0670）收報2.22元，升2.3%。

中國交通建設（1800）收報5.2元，升0.19%。

中國鐵建（1186）收報5.47元，跌1.08%。

中金（3908）收報14.26元，跌2.99%。

中信銀行（0998）收報4.88元，跌2.01%。

中遠海控（1919）收報11.28元，跌3.42%。

中遠海運港口（1199）收報4.48元，跌3.03%。

中國中車（1766）收報5.11元，跌1.92%。

中國中免（1880）收報53.15元，跌1.76%。

廣汽集團（2238）收報2.84元，跌2.41%。

青啤（0168）第三季少賺9%，首三季盈利增1.7%。收報50.5元，跌4.36%。

中國飛機租賃集團（1848）旗下印尼翎亞航空公布，國產客機ARJ21首條海外商業航線啟航，往返廣州及印尼美娜。收報3.23元，跌1.22%。

小米（1810）汽車10月單月交付2萬輛，料下月提前完成全年10萬輛目標。收報25.55元，跌1.16%。

復星醫藥（2196）第三季賺7.86億人幣，增55%。收報14.72元，升0.96%。

中鋁（2600）第三季多賺3.3%至20億人幣。收報4.97元，跌10.13%。

富豪酒店（0078）推「綠色會議」方案，助機構籌辦低碳活動及餐飲。收報2.6元，無升跌。

中信証券（6030）第三季多賺22%至62億人幣。收報20.25元，跌1.46%。

極兔速遞（1519）擬斥最多10億回購不超過8.81億股份B類股份。收報5.92元，無升跌。

萬洲（0288）首三季純利錄10.81億美元，按年升九成。創52周高，見6.44元，收報6.33元，升0.8%。

海爾智家（6690）第三季純利錄47.3億人幣，升13%。收報28.85元，跌3.19%。

招商銀行（3968）第三季盈利升0.8%至384億人幣。收報38.15元，跌3.05%。

山東新華製藥（0719）首三季純利跌12%至3.44億元人幣。收報5.92元，跌3.27%。

中石油（0857）第三季賺439億人幣，跌5.3%。收報5.79元，跌0.34%。

匯控（0005）：信貸損失撥備按季上升為回歸常態，不認為香港內地地產貸款未來推高ECL。匯控：將削部分職務重疊高級職位，重組成本可在短期內有回報。創52周高，見72.3元，收報71.4元，跌0.28%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見65.62元，收報65.58元，升0.95%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1997元，收報1996.5元，升1.04%；應星控股（1440）創上市新高，見14.3元，收報13.9元，跌2.25%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見17.48元，收報17.4元，升6.1%；獅騰控股（2562）創上市新高，見50.05元，收報24.5元，升144.51%；中播數據（2982）創上市新高，見0.82元，收報0.8元，升12.68%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見228.8元，收報219元，升1.86%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見1997元，收報1996.5元，升1.04%；博時比特幣（3008）創上市新高，見56.38元，收報56.1元，升1.81%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8974.1元，收報8974.1元，升0.05%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9元，收報8.95元，升1.59%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見17.5元，收報17.5元，升1.51%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075元，收報1074.95元，升0.01%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.05元，收報8.995元，升1.64%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.23元，收報7.23元，升1.9%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.152元，收報1.152元，升1.77%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.45元，收報8.45元，升1.08%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見41元，收報41元，升1.49%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.02元，收報12.98元，升1.72%；海豐國際（1308）創52周高，見23.55元，收報22.3元，跌3.46%；國銳生活（0108）創52周高，見0.82元，收報0.69元，升15%；萬洲國際（0288）創52周高，見6.44元，收報6.33元，升0.8%；國華（0370）創52周高，見0.3元，收報0.26元，升53.85%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.88元，跌3.3%；俄鋁（0486）創52周高，見3.73元，收報3.6元，升6.82%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報16.8元，無升跌。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.44元，收報6.33元，升0.8%；匯控（0005）創52周高，見72.3元，收報71.4元，跌0.28%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.285元，收報0.295元，跌7.81%；中國健康科技集團（1069）低見0.036元，收報0.037元，跌2.63%；滿地科技股份（1400）低見0.029元，收報0.029元，跌17.14%；樂氏國際控股（1529）低見0.052元，收報0.06元，跌1.64%；卡羅特（2549）低見4.85元，收報4.99元，升1.42%；弘海高新資源（2996）低見0.65元，收報0.65元，跌4.41%；盈利時（6838）低見0.35元，收報0.35元，跌2.78%；檸萌影視（9857）低見3.3元，收報3.32元，跌6.74%；艾迪康控股（9860）低見6.58元，收報6.58元，跌2.66%；力天影業（9958）低見0.137元，收報0.14元，跌6.04%。

13隻股份創52周低，其中包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.05元，跌1.87%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；中能控股（0228）低見0.064元，收報0.067元，升1.52%；嬴集團（0397）低見0.1元，收報0.109元，升6.86%；金活醫藥集團（1110）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；力盟科技（2405）低見1.98元，收報2.62元，跌4.73%。

異動股

上升異動股，包括，獅騰控股（2562）創上市新高，見50.05元，收報24.5元，升144.51%；潤華服務（2455）創52周高，見1.34元，收報1.08元，升66.15%；國華（0370）創52周高，見0.3元，收報0.26元，升53.85%；帝國科技集團（0776）創52周高，見8.7元，收報8.3元，升21.17%；朗詩（0106）收報0.036元，升20%；經緯天地（2477）收報3.3元，升19.57%；中發展控股（0475）收報0.59元，升18%；基石控股（1592）收報0.047元，升17.5%；帝國金融集團（8029）收報0.078元，升16.42%。

下跌異動股，包括，寶新置地（0299）收報0.201元，跌39.09%；連成科技集團（8635）收報0.119元，跌26.99%；愛世紀集團（8507）收報0.076元，跌19.15%；中國生物科技服務（8037）收報0.3元，跌18.92%；福田股份（8196）收報0.071元，跌18.39%；中國育兒網絡（1736）收報0.094元，跌17.54%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌17.14%；中科生物（1237）收報0.28元，跌16.42%；榮豐集團亞洲（8526）收報0.078元，跌15.22%；凱知樂國際（2122）收報0.045元，跌15.09%。

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