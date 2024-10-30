渣打集團（2888）公布，截至今年9月底止第三季經調整除稅前利潤18.1億（美元，下同），按年增長37%，好過市場預期的14.8億元。淨息差1.95%，按年增0.32個百分點。渣打行政總裁Bill Winters宣布，將2026年的有形股東權益回報目標從12%調升至接近13%，並將2024年至2026年的股東分派目標從至少50億元調高到至少80億元。
期內經營收入上升11%至49億元，按固定匯率基準計算則上升12%，當中淨利息收入上升9%至26億元，部分由於短期對沖利率到期所致；非淨利息收入上升15%至23億元；財富方案業務上升32%；環球市場業務上升16%。
第三季信貸減值支出為1.78億元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億元和企業及投資銀行業務的淨回撥1,000萬元。
普通股權一級資本比率為14.2%，按季跌0.4個百分點，高於13至14%的目標範圍，已反映2024年7月宣布15億元股份回購而導致的62個基點全面影響。調整後有形股本回報率10.8%"
渣打績前收報88港元，跌0.2%，半日成交1340萬港元。
其他報道
恒指半日跌388點 北水轉流出 龍蟠潛水6% 獅騰曾升近4倍 金價創新高
比亞迪據報聘請Stellantis前英國負責人 擴張歐洲業務
比亞迪Atto 3駕駛輔助系統被Euro NCAP評為「不推薦」
恒指低開114點 科指跌0.9% 吉利、理想跌3% 龍蟠上市潛水7%
港股ADR跌57點 夜期高水45點 龍蟠上市 工中建農郵、中人壽、比亞迪等業績