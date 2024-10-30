moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打第三季稅前利潤增37%勝預期 未來3年股東分派目標調高到至少80億美元

渣打集團（2888）公布，截至今年9月底止第三季經調整除稅前利潤18.1億（美元，下同），按年增長37%，好過市場預期的14.8億元。淨息差1.95%，按年增0.32個百分點。渣打行政總裁Bill Winters宣布，將2026年的有形股東權益回報目標從12%調升至接近13%，並將2024年至2026年的股東分派目標從至少50億元調高到至少80億元。

期內經營收入上升11%至49億元，按固定匯率基準計算則上升12%，當中淨利息收入上升9%至26億元，部分由於短期對沖利率到期所致；非淨利息收入上升15%至23億元；財富方案業務上升32%；環球市場業務上升16%。

第三季信貸減值支出為1.78億元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億元和企業及投資銀行業務的淨回撥1,000萬元。

普通股權一級資本比率為14.2%，按季跌0.4個百分點，高於13至14%的目標範圍，已反映2024年7月宣布15億元股份回購而導致的62個基點全面影響。調整後有形股本回報率10.8%"

渣打績前收報88港元，跌0.2%，半日成交1340萬港元。

其他報道

恒指半日跌388點 北水轉流出 龍蟠潛水6% 獅騰曾升近4倍 金價創新高

逆市開店︱壽司郎：沙田新城市廣場3期店料明年初開幕

滬深三大指數向下 滬指以近半日最低位收市

富力附屬清盤呈請聆訊獲法院延期

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日

比亞迪據報聘請Stellantis前英國負責人 擴張歐洲業務

《信報》下月起加價25%至15元

AMD第四季預期收入低過市場預測 曾挫逾7%

比亞迪Atto 3駕駛輔助系統被Euro NCAP評為「不推薦」

波音集資211億美元

Visa第四季多賺13% 據報擬裁員1400人

歐盟對華電動車加徵額外關稅 電車股下跌

OpenAI據報開發AI晶片 專用於推理

中原集團伙華夏基金推理財產品

澳洲第三季核心通脹按年升3.5% 按季升0.8%符預期

比特幣升穿73000美元 創7個月高

滬深三大指數低開 人行淨回籠3617億人幣

恒指低開114點 科指跌0.9% 吉利、理想跌3% 龍蟠上市潛水7%

ASMPT第三季多賺77% 料第四季收入中位數計跌3.5%

港股ADR跌57點 夜期高水45點 龍蟠上市 工中建農郵、中人壽、比亞迪等業績

美債息先升後跌 道指跌154點 納指創即市及收市新高

北水增持南方恆生科技 減持中廣核電力