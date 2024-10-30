期內經營收入上升11%至49億元，按固定匯率基準計算則上升12%，當中淨利息收入上升9%至26億元，部分由於短期對沖利率到期所致；非淨利息收入上升15%至23億元；財富方案業務上升32%；環球市場業務上升16%。

第三季信貸減值支出為1.78億元，包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.77億元和企業及投資銀行業務的淨回撥1,000萬元。

普通股權一級資本比率為14.2%，按季跌0.4個百分點，高於13至14%的目標範圍，已反映2024年7月宣布15億元股份回購而導致的62個基點全面影響。調整後有形股本回報率10.8%"

渣打績前收報88港元，跌0.2%，半日成交1340萬港元。

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