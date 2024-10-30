渣打集團（2888）今日公布第三季業績，該行宣布上調2024年的收入指引，提高經營收入於2024年的增長率至靠近10%（按固定匯率基準計算），不包括兩個重大項目，同時亦修訂2025年及2026年的指引，包括經營收入於2023年至2026年按5至7%的複合年增長率增加；2025年的增長預期將低於5至7%的範圍；每年錄得正收入與成本增長差；巴塞爾協議3.1的首日影響目前預期接近中性；計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億元，較先前指引的至少50億元有所增加，以及有形股東權益回報由10%穩步增長，於2026年接近13%，並在其後繼續提升。
該行表示，將於5年內投資約15億（美元，下同）於客戶經理及投資顧問、財富方案，以及提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力，同時伺機出售全部或部分少數未能配合整體發展策略的業務，以集中資源服務企業及投資銀行業務客戶，和財富管理及零售銀行業務富裕客戶的跨境需求。
渣打表示，15億元的投資額將較其先前計劃的增加一倍。該行將透過重整大眾零售業務，培育具潛力成為富裕及國際銀行客戶群，以提供資金支持財富管理及零售銀行業 務的投資。該行預期上述行動將於未來18至24個月內完成。
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