該行表示，將於5年內投資約15億（美元，下同）於客戶經理及投資顧問、財富方案，以及提升諮詢服務、跨境服務和數碼營運的能力，同時伺機出售全部或部分少數未能配合整體發展策略的業務，以集中資源服務企業及投資銀行業務客戶，和財富管理及零售銀行業務富裕客戶的跨境需求。

渣打表示，15億元的投資額將較其先前計劃的增加一倍。該行將透過重整大眾零售業務，培育具潛力成為富裕及國際銀行客戶群，以提供資金支持財富管理及零售銀行業 務的投資。該行預期上述行動將於未來18至24個月內完成。

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