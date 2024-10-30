恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，盈富基金成為海外ETF的標的資產，充分突顯其在國際市場的吸引力，是次發行SAB Invest恒生香港ETF，是加強連接香港與中東之間金融橋樑的重要一步，恒生投資將繼續在環球ETF市場發掘更多機遇，促進跨境資金流動。

SAB Invest董事總經理兼行政總裁Ali AlMansour表示，發行此ETF帶來多個好處，包括優化沙特阿拉伯王國的投資市場、為當地投資者拓闊可投資的市場及產品選擇，及推動資本市場發展，以及吸引海外投資並將其本土化。

盈富基金截至今年9月，其資產管理規模（AUM）達到1660億元；而截至2024年9月底，沙特阿拉伯股市的總市值已達到2.69萬億美元，沙特交易所共有9隻上市的ETF，主要集中於沙特阿拉伯及美國股票，以及固定收益主題。

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