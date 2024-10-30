據招股書文件顯示，活力集團今年中期純利按年跌6%至2895萬元（人民幣，下同），同期收入按年升23%至2.81億元，毛利按年升25%至1.65億元，毛利率按年升1.2個百分點至58.6%。

根據弗若斯特沙利文的資料，活力集團去年的總交易額為308億元，在中國一站式綜合出行平台中位居第二。按去年線上機票預訂產生的總交易額計，公司為中國第五大第三方平台，而按去年線上火車票預訂產生的總交易額計，活力集團為中國第三大第三方平台。

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