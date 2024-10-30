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內地綜合出行平台活力集團申上市

中國內地綜合出行平台活力集團於港交所（0388）遞表申上市，招商證券（香港）及民銀資本為聯席保薦人。公司通過旗艦應用航班管家及高鐵管家，為旅客提供一站式服務，而公司的智能出行服務可加強旅行規劃，包括飛機、火車及網約車服務，平台亦涵蓋用戶旅程計劃及預訂乃至實時旅行信息更新及旅行後支持。

據招股書文件顯示，活力集團今年中期純利按年跌6%至2895萬元（人民幣，下同），同期收入按年升23%至2.81億元，毛利按年升25%至1.65億元，毛利率按年升1.2個百分點至58.6%。

根據弗若斯特沙利文的資料，活力集團去年的總交易額為308億元，在中國一站式綜合出行平台中位居第二。按去年線上機票預訂產生的總交易額計，公司為中國第五大第三方平台，而按去年線上火車票預訂產生的總交易額計，活力集團為中國第三大第三方平台。

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