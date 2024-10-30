恒指今早低開114點，高位跌19點，低位跌431點，高低波幅411點。上升股份比例為20.25%，下跌為44.42%，無升跌為35.31%。

恒指收市跌320點或1.55%，報20380點，大市成交金額1666億元，較上日增加8.04%，是10月23日1926.48億元成交後最多；國指跌131點或1.77%，報7286點。恒生科技指數收報4513點，跌2.38%。

藍籌股成交金額741.8億元，佔大市成交44.52%；科指成份股成交金額402.31億元，佔大市成交24.14%；國指成份股成交金額627.25億元，佔大市成交37.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加16.86%，至151.88億元，佔大市成交9.11%。牛熊證成交金額82.66億元，增加27.25%；窩輪成交金額69.21億元，增加6.47%。

藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。萬洲（0288）升1.59%，收報6.38元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌10.51%，收報18.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報26元，升0.58%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報26.6元，跌7.32%。

恒指跌穿10天線(20538.17點)。科指跌穿10天線(4530.34點)。

北水南下合計淨流出47.79億元，終止連續3日流入。北水本月累計流入811.32億元，按月增加91.68%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.08%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。低見20270.07點，是10月18日20058.67點後最低。收市報20380.64點，是10月17日後收市新低，當日報20079.1點。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月15日。

科指曾跌最多2.86%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.87%。低見4491.61點，是10月24日4473.35點後最低。收市報4513.68點，是10月24日後收市新低，當日報4483.99點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月9日。

國指曾跌最多2.35%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.79%。低見7243.23點，是10月18日7170.55點後最低。收市報7286.5點，是10月17日後收市新低，當日報7179.44點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月4日。

午後消息股表現

內媒：李嘉誠七六折拋售北京朝陽樓盤 平過附近二手樓。長實（1113）收報31.85元，跌0.93%。

港交所（0388）明年將在利雅得開設辦事處。收報309.4元，跌1.15%。

渣打（2888）第三季稅前利潤增37%勝預期 未來3年股東分派目標調高到至少80億美元。渣打：調高今年經營收入增長率至近10%。創52周高，見91.1元，收報90.75元，升2.95%。

今早及隔晚消息股表現

富力（2777）附屬清盤呈請聆訊獲法院延期。收報1.52元，升1.33%。

比亞迪（1211）據報聘請Stellantis前英國負責人 擴張歐洲業務。比亞迪Atto 3駕駛輔助系統被Euro NCAP評為「不推薦」。收報295元，跌0.67%。

歐盟對華電動車加徵額外關稅。

電車股

吉利（0175）收報14.42元，跌2.96%。

比亞迪（1211）收報295元，跌0.67%。

小鵬（9868）收報44.15元，跌3.92%。

理想（2015）收報108.6元，跌2.51%。

蔚來（9866）收報42.6元，跌6.58%。

零跑（9863）收報30.5元，跌2.4%。

ASMPT（0522）第三季多賺77% 料第四季收入中位數計跌3.5%。收報87元，跌1.3%。

龍蟠科技（2465）上市，定價5.5元。高位見5.46元，曾跌最多23.64%，收報4.75元，跌13.64%。

特殊目的收購公司併購交易完成，獅騰控股（2562）上市。曾升最多399.5%，創上市新高，見50.05元，收報17元，升69.66%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）收報4.62元，跌1.7%。

中行（3988）收報3.7元，跌1.86%。

建行（0939）收報5.97元，跌1.32%。

農行（1288）收報3.91元，跌1.26%。

郵儲行（1658）收報4.52元，跌1.95%。

中國人壽（2628）收報16.36元，跌2.73%。

中銀香港（2388）收報25.35元，跌0.78%。

交行（3328）收報6.06元，跌0.82%。

百威（1876）收報8.26元，跌2.13%。

比亞迪（1211）收報295元，跌0.67%。

比亞迪電子（0285）收報34.55元，跌0.86%。

美的（0300）收報74元，跌3.9%。

普拉達（1913）收報55.4元，跌2.38%。

國航（0753）收報4.24元，升3.41%。

東航（0670）收報2.24元，升3.23%。

中國交通建設（1800）收報5.18元，跌0.19%。

中國鐵建（1186）收報5.44元，跌1.63%。

中金（3908）收報14.38元，跌2.18%。

中信銀行（0998）收報4.88元，跌2.01%。

中遠海控（1919）收報11.34元，跌2.91%。

中遠海運港口（1199）收報4.49元，跌2.81%。

中國中車（1766）收報5.07元，跌2.69%。

中國中免（1880）收報53.45元，跌1.2%。

廣汽集團（2238）收報2.85元，跌2.06%。

青啤（0168）第三季少賺9%，首三季盈利增1.7%。收報50.65元，跌4.07%。

中國飛機租賃集團（1848）旗下印尼翎亞航空公布，國產客機ARJ21首條海外商業航線啟航，往返廣州及印尼美娜。收報3.19元，跌2.45%。

小米（1810）汽車10月單月交付2萬輛，料下月提前完成全年10萬輛目標。收報26元，升0.58%。

復星醫藥（2196）第三季賺7.86億人幣，增55%。收報14.96元，升2.61%。

中鋁（2600）第三季多賺3.3%至20億人幣。收報4.87元，跌11.93%。

富豪酒店（0078）推「綠色會議」方案，助機構籌辦低碳活動及餐飲。收報2.57元，跌1.15%。

中信証券（6030）第三季多賺22%至62億人幣。收報20.35元，跌0.97%。

極兔速遞（1519）擬斥最多10億回購不超過8.81億股份B類股份。收報5.97元，升0.84%。

萬洲（0288）首三季純利錄10.81億美元，按年升九成。創52周高，見6.44元，收報6.38元，升1.59%。

海爾智家（6690）第三季純利錄47.3億人幣，升13%。收報28.95元，跌2.85%。

招商銀行（3968）第三季盈利升0.8%至384億人幣。收報38.15元，跌3.05%。

山東新華製藥（0719）首三季純利跌12%至3.44億元人幣。收報5.9元，跌3.59%。

中石油（0857）第三季賺439億人幣，跌5.3%。收報5.79元，跌0.34%。

匯控（0005）：信貸損失撥備按季上升為回歸常態，不認為香港內地地產貸款未來推高ECL。匯控：將削部分職務重疊高級職位，重組成本可在短期內有回報。創52周高，見72.3元，收報71.85元，升0.35%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見65.8元，收報65.66元，升1.08%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2002元，收報2000元，升1.21%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見10.78元，收報10.78元，升14.56%；應星控股（1440）創上市新高，見14.3元，收報14.18元，跌0.28%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見5.46元，收報4.75元，跌13.64%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見17.88元，收報17.8元，升8.54%；獅騰控股（2562）創上市新高，見50.05元，收報17元，升69.66%；中播數據（2982）創上市新高，見0.82元，收報0.81元，升14.08%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見228.8元，收報219.4元，升2.05%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2002元，收報2000元，升1.21%；博時比特幣（3008）創上市新高，見56.38元，收報56.04元，升1.71%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8974.1元，收報8973.85元，升0.05%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9元，收報8.93元，升1.36%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見17.5元，收報17.49元，升1.45%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1098.5元，收報1098.5元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見895.3元，收報895.3元，升0.26%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075元，收報1074.95元，升0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8318.4元，收報8318.4元，升0.01%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.05元，收報8.985元，升1.53%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.23元，收報7.225元，升1.83%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.156元，收報1.154元，升1.94%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.455元，收報8.455元，升1.14%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.156元，收報1.156元，升1.58%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見256.7元，收報256.7元，升1.06%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1828.5元，收報1828.5元，升0.66%；海豐國際（1308）創52周高，見23.55元，收報22.1元，跌4.33%；國銳生活（0108）創52周高，見0.82元，收報0.74元，升23.33%；國華（0370）創52周高，見0.3元，收報0.275元，升62.72%；方正控股（0418）創52周高，見0.92元，收報0.88元，跌3.3%；俄鋁（0486）創52周高，見3.73元，收報3.67元，升8.9%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報16.84元，升0.24%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見6.44元，收報6.38元，升1.59%；匯控（0005）創52周高，見72.3元，收報71.85元，升0.35%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.285元，收報0.295元，跌7.81%；高山企業（0616）低見0.085元，收報0.089元，升3.49%；嘉藝控股（1025）低見0.025元，收報0.027元，跌3.57%；中國健康科技集團（1069）低見0.034元，收報0.035元，跌7.89%；中國水業集團（1129）低見0.057元，收報0.063元，跌3.08%；恒發光學（1134）低見0.24元，收報0.255元，升2%；滿地科技股份（1400）低見0.028元，收報0.03元，跌14.29%；樂氏國際控股（1529）低見0.052元，收報0.056元，跌8.2%；卡羅特（2549）低見4.85元，收報5.08元，升3.25%；弘海高新資源（2996）低見0.63元，收報0.63元，跌7.35%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.06元，跌0.93%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，升1.06%；博富臨置業（0225）低見4.78元，收報4.78元，跌2.45%；中能控股（0228）低見0.064元，收報0.066元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.09元，收報0.101元，跌0.98%；香港興業國際（0480）低見1.05元，收報1.08元，跌0.92%；恆和集團（0513）低見0.163元，收報0.163元，跌2.98%；中國文旅農業（0542）低見0.054元，收報0.06元，跌1.64%；金活醫藥集團（1110）低見0.48元，收報0.48元，跌2.04%。

異動股

上升異動股，包括，智數科技集團（1159）收報2.17元，升171.25%；雙樺控股（1241）創52周高，見0.13元，收報0.111元，升70.77%；獅騰控股（2562）收報17元，升69.66%；國華（0370）創52周高，見0.3元，收報0.275元，升62.72%；潤華服務（2455）創52周高，見1.34元，收報0.92元，升41.54%；中基長壽科學（0767）收報0.295元，升34.09%；帝國科技集團（0776）創52周高，見9.87元，收報8.75元，升27.74%；國銳生活（0108）創52周高，見0.82元，收報0.74元，升23.33%；普樂師集團控股（2486）收報7.73元，升22.31%；比高集團（8220）收報2.3元，升20.42%；遠大住工（2163）收報1.01元，升20.24%。

下跌異動股，包括，寶新置地（0299）收報0.217元，跌34.24%；中國新消費股權（8563）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌33.33%；福田股份（8196）收報0.067元，跌22.99%；豐銀禾控股（8030）收報0.59元，跌21.33%；順興集團控股（1637）收報0.092元，跌20.69%；愛世紀集團（8507）收報0.076元，跌19.15%；C-LINK SQ（1463）見52周低0.26元，收報0.4元，跌18.37%；天利控股集團（0117）收報0.23元，跌17.86%；康達環保（6136）收報0.3元，跌17.81%；環球戰略集團（8007）收報0.034元，跌17.07%；中國再生醫學（8158）收報0.345元，跌16.87%。

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