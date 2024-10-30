澳洲的碳封存市埸甚為成熟，既具優質碳封存項目，亦具完善監管體制，其碳信用額（carbon credits）市場亦持續錄有增長。於澳洲，碳封存項目均須註冊並獲澳洲政府轄下潔淨能源監管局批准以獲取澳洲碳信用額單位（Australian Carbon Credit Unit「ACCU」）。ACCU計劃之成立為鼓勵個人及企業進行碳減排或碳儲存。

長江生命科技副主席及執行董事余英才表示，長江集團之再生農業組合現時採用人工誘導再生（Human-Induced-Regeneration「HIR」）方法進行碳封存。HIR是澳洲潔淨能源監管局所認可的碳封存方法之一，利用控制放牧等土地管理措施進行原生植物品種及森林再生。長江集團現時的再生農業組合預計可封存相當於約一百萬噸的二氧化碳。

在ACCU計劃下，每當項目避免或封存一噸二氧化碳當量（carbon dioxide equivalent）即可獲取一個ACCU單位。該等ACCU可透過碳減排合同（Carbon Abatement Contracts）售予澳洲政府，當局已斥資超過10億澳元購買 ACCU；另ACCU亦可出售予私營企業，用以自願抵消碳足跡，或履行澳洲政府規定之減排義務。

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