今年上半年虛擬社區（包括網上論壇和約會網站等）的可疑數碼詐騙交易比率，是所有源自香港及另外六個地區的數碼交易中位居首位，成為全球19個調查所及的國家和地區中可疑數碼詐騙交易比率最高的行業。虛擬社區的全球可疑數碼詐騙交易比率為11.5%，香港比率更高達15%。環聯在全球虛擬社區行業的客戶表示，使用虛假個人資料是最常遇到的數碼詐騙手法。

2024 年上半年，所有源自香港並與建立帳戶相關的數碼交易中，29%屬可疑詐騙，較去年同期大幅增加126%。增幅可能是因為騙徒利用合成的個人資料或盜用他人身份來建立帳戶所致。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，最新調查結果顯示，騙徒最常於全球的虛擬社區，如網上論壇、約會應用程式或通訊服務軟件等尋找詐騙目標。儘管各地政府及相關機構至今積極採取措施識別及預防詐騙，然而騙徒的行騙手法亦更趨複雜，大規模地盜用個人資料欺詐消費者和企業。各行業均需持續提升自身防騙能力，保障消費者免受網上詐騙活動威脅。

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