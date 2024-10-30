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中銀香港第三季經營溢利升6% 淨息差1.63%

中銀香港（2388）公布，截至今年9月底止第三季提取減值準備前的經營溢利142.3億元，按年升6.1%，提取減值準備前的淨經營收入184.8億元，增5.3%。

計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按季擴闊1個基點至1.63%，淨利息收入按季上升1.8%。

第三季淨服務費及佣金收入按季下降1.9%，主要由於貸款和證券經紀的佣金收入下降，保險、基金分銷、買賣貨幣、匯票、信託及託管服務和繳款服務的佣金收入則有所增加。淨交易性收入按季上升，主要由於外匯交易及外匯交易產品的淨交易性收益上升。

減值準備淨撥備為12.42億元，按季上升4400萬元，主要由信貸組合變化所帶動。

今年首9個月計，提取減值準備前之淨經營收入按年上升10.7%至538.15億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為436.04億元，按年增長10.4%；淨息差按年持平於1.62%。

減值準備淨撥備為33.23億元，按年增多6.43億元，主要由於今年宏觀前景轉弱，更新預期信用損失模型參數，引致撥備增加，去年同期則因模型參數有所改善而錄得撥回。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.26%，較去年同期上升0.04個百分點。

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