中國銀行（3988）公布，今年第三季股東應享稅後利潤571.62億元人民幣（下同），按年增加4.38%，每股基本收益0.19元。期內營業收入1611.76億元，按年增加6.58%。
今年首三季，集團實現稅後利潤1874.89億元，股東應享稅後利潤1757.63 億元，按年分別增長 0.53%和 0.52%，每股盈利0.55元。集團平均總資產回報率(ROA)0.75%，淨資產收益率 (ROE)9.55%。核心一級資本充足率為12.23%，一級資本充足率2為14.36%，資本充足率為 19.01%。期內營業收入4791.05億元，按年增加1.73%。
首三季，集團實現淨利息收入3359.97億元，按年減少4.81%。淨息差1.41%；非利息收入1431.08億元，按年增加21.32%。其中，手續費及佣金收支淨額606.93億元，按年減少3.93%；其他非利息收入合計824.15億元，按年增加增長50.43%。
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