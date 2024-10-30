交通銀行（3328）公布，截至今年9月底止第三季純利234億元（人民幣，下同），按年增加1.19%，首九個月純利為686.9億元，按年跌0.69%。
第三季淨營業收入638.6億元，按年升3.29%，首三季淨營業收入1964.1億元，較去年同期跌1.37%。
2024年1至9月，交行利息淨收入1268億元，按年增2.15%；淨利息收益率1.28%，按年下降2個基點。
該行解釋，淨利息收益率按年下降，主要是資產端收益率下行較快，一是受存量房貸利率調整、LPR下調、個人房貸利率政策下限調整等因素綜合影響，客戶貸款收益率按年顯著下降。其次是受市場利率中樞持續下行影響，證券投資收益率按年下降。
手續費及佣金淨收入方面，今年首三季為293.53億元，按年降13.96%。手續費及佣金凈收入呈跌，主要是受保險行業手續費「報行合一」、公募基金行業費率政策性調整等影響，代理保險和代銷基金收入按年下降。同時受信用卡回傭收入及違約金收入減少影響，銀行卡業務收入下降所拖累。
今年首9個月集團資產減值損失454.88億元，按年減少35.65 億元，降幅7.27%，其中貸款信用減值損失421.24億元，降9.38%。
截至9月底，交行不良貸款餘額1115億元，較去年底增5.5%；不良貸款率1.32%，較去年底下降0.01個百分點；撥備覆蓋率203.87%，較去年底上升8.66個百分點；撥備率 2.69%，較去年底上升0.10個百分點。
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