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銀公論壇：數字銀行認受性不斷提高 可探索Web3等創新科技應用場景

銀行公會數字銀行公眾教育專責小組昨舉辦「數字時代的銀行業務：創新與機遇」論壇，探討數字銀行與傳統銀行推動香港金融科技領域發展的角色，以及邁向Web3發揮的關鍵作用。立法會科技創新界議員邱達根指出，金融科技融合乃大勢所趨，香港要保持國際金融中心地位，在新金融時代必須引領潮流，而非隨波逐流。他認為，數字銀行在香港金融科技發展上扮演重要角色，特別是探索包括Web3在內的創新科技應用場景以及相關金融產品，落實至客戶層面，不單帶領公眾適應金融科技的革新，並享受其實際帶來的好處。

金管局銀行監理部主管（監管科技）李昊揚表示，Web3.0 技術為數字銀行提供更多元化的替代數據及更創新的客戶溝通方式。金管局亦一直致力促進金融科技發展，包括研究分布式分類帳技術的應用、推出生成式人工智能沙盒、加強跨境金融科技合作等。

高偉紳律師行合夥人梅家豪認為，香港在金融科技基建及建設相關規管制度一直保持積極態度，包括推出虛擬資產服務提供者發牌制度及監管要求、計劃實施法幣穩定幣發行人監管制度，以及公布首份關於在金融領域應用人工智能的政策宣言。他認為推動金融科技發展除了業界努力，政府取態同樣重要。一個清晰及與時並進的監管制度，將鼓勵更多的市場參與者進入市場，令行業生態更蓬勃。

專責小組主席黃穎姿表示，公眾對數字銀行的認受性正不斷提高，為數字銀行的金融科技發展及創新帶來更大發展空間。專責小組調查顯示，用戶日益理解及適應手機或網上銀行服務，近95%的個人及98%的中小企受訪者認為，手機或網上銀行滿足其至少50%的日常銀行需求；近一半的個人受訪者更指出，數字銀行滿足其至少90%的日常銀行需求。專責小組相信，數字銀行與政府及各界攜手合作，將積極在金融科技各領域上持續創新，進一步提升產品及服務，使更多用戶受益，並長遠推動香港Web3發展。

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