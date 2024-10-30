建設銀行（0939）第三季純利按年上升3.79%至914.5億元（人民幣，下同），為今年以來首度錄得季度純利增長。首席財務官生柳榮表示，9月底以來宏觀經濟調控力度加大，地方債務、房地產、股市支持力度前所未見。現時資本市場正在回暖、房地產交易量回升、代理基金、保險業務亦在回升。現時預期在改善，整個經營環境逐步向好，認為今年全年盈利可保持平穩態勢。
生柳榮表示，今年首三季淨利息收入保持穩定，降幅較上半年收窄，資金成本穩中有降，一般性存款付息率較上半年下降0.02個百分點至1.7%。另外，該行提升綜合金融服務能力，非利息的收入平穩增長 ，首三季手續費降幅較上半年收窄。
內銀在本月底前完成下調現有按揭貸款利率下調，建行負債部負責人在業績會上表示，加上貸款市場報價利率（LPR）下調，降低銀行生息資產收益率，淨息差會進一步承壓。人行降準釋放低成本資金、存款利息同步下調有助對沖收益率下行，他指整體而言影響是中性，不過存貸款利率重訂價時間不同，短期內壓降負債成本效果較為有限。
展望明年，他指LPR下調令貸款重訂價影響延時釋放、現有按揭利率下調、存款定期化和理財化趨勢持續，預期明年淨息差續有下行壓力。
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