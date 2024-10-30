生柳榮表示，今年首三季淨利息收入保持穩定，降幅較上半年收窄，資金成本穩中有降，一般性存款付息率較上半年下降0.02個百分點至1.7%。另外，該行提升綜合金融服務能力，非利息的收入平穩增長 ，首三季手續費降幅較上半年收窄。

內銀在本月底前完成下調現有按揭貸款利率下調，建行負債部負責人在業績會上表示，加上貸款市場報價利率（LPR）下調，降低銀行生息資產收益率，淨息差會進一步承壓。人行降準釋放低成本資金、存款利息同步下調有助對沖收益率下行，他指整體而言影響是中性，不過存貸款利率重訂價時間不同，短期內壓降負債成本效果較為有限。

展望明年，他指LPR下調令貸款重訂價影響延時釋放、現有按揭利率下調、存款定期化和理財化趨勢持續，預期明年淨息差續有下行壓力。

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