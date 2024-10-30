文章日期：2024年10月30日 20:05
比亞迪（1211）公布截至9月止第三季業績，股東應佔利潤116.07億元（人民幣，下同），按年增長11.47%，扣除非經常性損益的股東應佔利潤升12.67%至108.76億元，營業收入升24.04%至2011.25億元。
綜合首三季，營業收入增加18.94%至5022.5億元，股東應佔利潤252.38億元，按年增加18.12%。
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