證監會指出，這是法院首次在其提出的檢控中，就《證券及期貨條例》 第114條下的無牌活動罪行判處即時監禁的刑罰兼發出賠償令。賴嘉怡亦被飭令支付證監會的調查費用。

案情指，在2018年4月至5月10日期間， 賴嘉怡當時是一名大學生，涉向其友人（即受害人） 顯示自己經營證券交易的業務， 並誘使受害人向她的銀行帳戶存入資金， 以便她代受害人進行證券投資。最後， 受害人只從賴收到2,000元的據稱盈利， 但卻無法取回投資資金。

據證監會公布，賴曾根據《證券及期貨條例》獲發牌， 並在2015年12月30日至2016年1月11日期間隸屬康宏 資產管理（現稱環一資產管理）， 以進行第1類（證券交易）受規管活動。不過，賴在干犯上述罪行時間並無以任何身分，或就任何受規管活動而獲發 牌，目前亦非證監會持牌人。

賴嘉怡已就定罪及刑期提出上訴，並已獲准保釋以候上訴。

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