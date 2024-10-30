moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

證監會：法院首次就無牌活動定罪判處即時監禁兼發出賠償令

東區裁判法院繼裁定賴嘉怡（女）在未獲證監會發牌的情況下，顯示自己經營證券交易的業務罪成後，今天判賴入獄兩周，並飭令賴向其無牌活動的受害人支付98,000元作為賠償。

證監會指出，這是法院首次在其提出的檢控中，就《證券及期貨條例》第114條下的無牌活動罪行判處即時監禁的刑罰兼發出賠償令。賴嘉怡亦被飭令支付證監會的調查費用。

案情指，在2018年4月至5月10日期間，賴嘉怡當時是一名大學生，涉向其友人（即受害人）顯示自己經營證券交易的業務，並誘使受害人向她的銀行帳戶存入資金，以便她代受害人進行證券投資。最後，受害人只從賴收到2,000元的據稱盈利，但卻無法取回投資資金。

據證監會公布，賴曾根據《證券及期貨條例》獲發牌，並在2015年12月30日至2016年1月11日期間隸屬康宏資產管理（現稱環一資產管理），以進行第1類（證券交易）受規管活動。不過，賴在干犯上述罪行時間並無以任何身分，或就任何受規管活動而獲發牌，目前亦非證監會持牌人。

賴嘉怡已就定罪及刑期提出上訴，並已獲准保釋以候上訴。

其他報道

比亞迪第三季多賺11%至116億人幣

廣汽第三季轉蝕近14億人幣 抵消逾九成上半年盈利

美的第三季純利升15%至109億元人民幣

農行：LPR下調及房貸利率批量調整令營收增長受壓

建行：今年盈利可保持平穩 明年淨息差續有下行壓力

中人壽第三季賺662億人幣

中信銀行首三季賺518億人幣 淨息差收窄至1.79%

渣打溫拓思：將重整大眾零售業務 將資源集中於富裕客户及國際銀行客

銀公論壇：數字銀行認受性不斷提高 可探索Web3等創新科技應用場景

建行第三季盈利升3.8%至915億人幣

交行第三季多賺1.2%至234億人幣

李嘉誠、李澤鉅再減持郵儲行 李嘉誠基金會清倉

瑞銀季績勝預期 警告美國大選風險

農行第三季純利升3.4%至785億人幣

全球黃金需求突破1000億美元

發改委：加快發展電動車 新廠、公共建築應裝儘裝光電系統

郵儲行第三季純利升3.5%至270億人幣

中國銀行第三季多賺4.4%

全日沽空金額增12% 盈富沽空增1倍

環聯: 香港上半年可疑數碼詐騙交易比率較全球平均高出10%

中銀香港第三季經營溢利升6% 淨息差1.63%

長實、長和伙長江生命進軍再生農業範疇 投資碳封存項目

恒指收市跌320點 北水流出1個月最多 龍蟠跌13% 獅騰升69%