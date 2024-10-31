美國大選方面，賀錦麗的民調支持率被特朗普反超後差距進一步拉大。賀錦麗表示「強烈」不贊成拜登被視為侮辱特朗普支持者的言論，力圖和可能削弱自己選戰衝刺勢頭的爭議劃清界限。花旗策略師認為，若共和黨大獲全勝就該賣出美股。巴克萊表示，如果特朗普當選，亞洲貨幣可能進一步下跌，韓元、泰銖和人民幣首當其衝，印度盧比最具防禦性。高盛策略師預計，在美國總統大選後兩到三個月內，中國股市將上漲，不過如果特朗普獲勝，可能會出現膝跳反應。

個股方面，微軟預計本財季雲業務收入增速將放緩，股價收市後時段大跌。微軟預計本財季雲業務收入增速將放緩，另一家科技巨頭Meta也警告稱人工智能和擴增實境部門虧損今年將顯著擴大。微軟和Meta股價收市後時段均大跌。福士汽車第三季度營業利潤率創四年多來最低，該公司提出成本節約方案，擬以減薪換取避免關閉德國工廠。蘋果全面升級Mac產品線，發布搭載M4晶片的MacBook Pro。伺服器製造商Super Micro Computer股價重挫33%，安永辭去該公司核數師職務。Alphabet Inc.上漲，因銷售好於預期。

道瓊斯工業平均指數收跌91點，跌幅0.22%，報42141點。標普500指數收跌19點，跌幅0.34%，報5813點。納斯達克綜合指數收跌104點，或0.57%，報18607點。

Caterpillar跌2.13%，報379.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累54點，而Visa升2.94%，報290.16元，貢獻道指54點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.1元，跌1.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報174.46元，升2.81%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.73元，升0.99%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報591.8元，跌0.24%，英偉達(美：NVDA)收市報139.335元，跌1.35%，微軟(美：MSFT)收市報432.53元，升0.13%，Tesla (美：TSLA)收市報257.55元，跌0.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.26%，報511點。德國DAX指數收跌1.14%，報19257點；法國CAC 40指數跌1.11%，報7428點；英國富時100指數收跌0.73%，報8159點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.96%，報7032點。

美國2年期債息曾升最多2.11%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.1826厘，是8月1日4.2964厘後最高。收市報4.1826厘，是7月31日後收市新高，當日報4.2575厘。收報4.1826厘，升2.11%。

美國10年期債息曾升最多1.09%，高見4.3004厘。收市報4.3004厘，是7月4日後收市新高，當日報4.3587厘。收報4.3004厘，升1.09%。

美2年期10年期債息差，曾收窄至9.646基點，是10月17日6.038基點後最窄。收市報11.372基點，是10月16日後收市最窄，當日報7.248基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至28.092基點，是10月29日25.569基點後最窄。收市報28.092基點，是2022年11月9日後收市最窄，當日報10.815基點。

金龍指數曾跌最多2.2%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6943.86點，是10月25日6873.84點後最低。收市報7032.16點，是10月25日後收市新低，當日報6923.54點。連跌2日，累計跌171.52點，對上一次連跌2日是10月24日。

道指曾跌最多0.22%，是10月29日後最大跌幅，當日跌幅為0.51%。低見42141.54點，是10月25日42051.39點後最低。收市報42141.54點，是10月25日後收市新低，當日報42114.4點。連跌2日，累計跌246.03點，對上一次連跌2日是10月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

標指曾跌最多0.37%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.52%。低見5811.28點，是10月29日5802.17點後最低。收市報5813.67點，是10月25日後收市新低，當日報5808.12點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是10月23日。

納指曾升最多0.39%，是10月29日後最大升幅，當日升幅為1%。高見18785.49點，創紀錄新高。納指曾跌最多0.61%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見18598.24點，是10月29日18509.59點後最低。收市報18607.93點，是10月28日後收市新低，當日報18567.19點。

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