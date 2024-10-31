moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息上升 道指跌91點 納指創新高後倒跌

美債息上升，2年期創近3個月高，美2年期10年期債息差收至近兩周最窄，美3個月10年期債息倒掛收窄，金龍指數、美股下跌，納指曾創新高。美國三季度經濟強勁增長，GDP初值顯示按季折年率增速達到2.8%，在經濟活動中佔比最大的消費者支出增長3.7%，為2023年初以來最大增幅。俗稱「小非農」的ADP新增就業人數創一年多來最高。晶片股重挫拖累美股走低，微軟令人失望的雲業務收入展望拖累股價收市後時段大跌。

美國大選方面，賀錦麗的民調支持率被特朗普反超後差距進一步拉大。賀錦麗表示「強烈」不贊成拜登被視為侮辱特朗普支持者的言論，力圖和可能削弱自己選戰衝刺勢頭的爭議劃清界限。花旗策略師認為，若共和黨大獲全勝就該賣出美股。巴克萊表示，如果特朗普當選，亞洲貨幣可能進一步下跌，韓元、泰銖和人民幣首當其衝，印度盧比最具防禦性。高盛策略師預計，在美國總統大選後兩到三個月內，中國股市將上漲，不過如果特朗普獲勝，可能會出現膝跳反應。

個股方面，微軟預計本財季雲業務收入增速將放緩，股價收市後時段大跌。微軟預計本財季雲業務收入增速將放緩，另一家科技巨頭Meta也警告稱人工智能和擴增實境部門虧損今年將顯著擴大。微軟和Meta股價收市後時段均大跌。福士汽車第三季度營業利潤率創四年多來最低，該公司提出成本節約方案，擬以減薪換取避免關閉德國工廠。蘋果全面升級Mac產品線，發布搭載M4晶片的MacBook Pro。伺服器製造商Super Micro Computer股價重挫33%，安永辭去該公司核數師職務。Alphabet Inc.上漲，因銷售好於預期。

道瓊斯工業平均指數收跌91點，跌幅0.22%，報42141點。標普500指數收跌19點，跌幅0.34%，報5813點。納斯達克綜合指數收跌104點，或0.57%，報18607點。

Caterpillar跌2.13%，報379.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累54點，而Visa升2.94%，報290.16元，貢獻道指54點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報230.1元，跌1.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報174.46元，升2.81%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.73元，升0.99%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報591.8元，跌0.24%，英偉達(美：NVDA)收市報139.335元，跌1.35%，微軟(美：MSFT)收市報432.53元，升0.13%，Tesla (美：TSLA)收市報257.55元，跌0.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.26%，報511點。德國DAX指數收跌1.14%，報19257點；法國CAC 40指數跌1.11%，報7428點；英國富時100指數收跌0.73%，報8159點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.96%，報7032點。

美國2年期債息曾升最多2.11%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.1826厘，是8月1日4.2964厘後最高。收市報4.1826厘，是7月31日後收市新高，當日報4.2575厘。收報4.1826厘，升2.11%。

美國10年期債息曾升最多1.09%，高見4.3004厘。收市報4.3004厘，是7月4日後收市新高，當日報4.3587厘。收報4.3004厘，升1.09%。

美2年期10年期債息差，曾收窄至9.646基點，是10月17日6.038基點後最窄。收市報11.372基點，是10月16日後收市最窄，當日報7.248基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至28.092基點，是10月29日25.569基點後最窄。收市報28.092基點，是2022年11月9日後收市最窄，當日報10.815基點。

金龍指數曾跌最多2.2%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6943.86點，是10月25日6873.84點後最低。收市報7032.16點，是10月25日後收市新低，當日報6923.54點。連跌2日，累計跌171.52點，對上一次連跌2日是10月24日。

道指曾跌最多0.22%，是10月29日後最大跌幅，當日跌幅為0.51%。低見42141.54點，是10月25日42051.39點後最低。收市報42141.54點，是10月25日後收市新低，當日報42114.4點。連跌2日，累計跌246.03點，對上一次連跌2日是10月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

標指曾跌最多0.37%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.52%。低見5811.28點，是10月29日5802.17點後最低。收市報5813.67點，是10月25日後收市新低，當日報5808.12點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是10月23日。

納指曾升最多0.39%，是10月29日後最大升幅，當日升幅為1%。高見18785.49點，創紀錄新高。納指曾跌最多0.61%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見18598.24點，是10月29日18509.59點後最低。收市報18607.93點，是10月28日後收市新低，當日報18567.19點。

其他報道

北水增持協鑫科技 減持融創