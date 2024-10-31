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港股ADR跌33點 夜期高水130點 美期亞股跌 華昊中天醫藥上市 理想等業績

美股向下，港股ADR跌33點或0.16%，報20347點，即月恒指夜期升71點，報20511點，夜期高水130點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報411.11元；阿里巴巴（9988）跌1.13%，折合報95.88元；美團（3690）跌1.83%，折合報184.69元；匯控（0005）跌0.45%，折合報71.85元；建行（0939）跌2.12%，折合報5.9元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.33%；納期現跌0.52%。日本東證指數現跌0.5%；韓國KOSPI指數現跌1.32%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.19%。

VIX指數隔晚升5.22%或1.01點，報20.35點。

紐油現升0.46%或0.32美元，報68.93美元；布油現升0.48%或0.35美元，報72.9美元；金價現跌0.01%或0.5美元，報2787.11美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或7.5美元，報9538美元。比特幣現跌0.98%或720.28美元，報72114.32美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0081厘，報4.2923厘。

今日焦點股份可留意：

華昊中天醫藥（2563）上市，定價16元。

多間公司最快今日公布業績，包括，香港寬頻（1310）、理想（2015）、亞洲水泥（0743）、廣南集團（1203）、三一國際（0631）、億達中國（3639），及浙江滬杭甬（0576）

比亞迪（1211）第三季多賺11%至116億人幣。

廣汽（2238）第三季轉蝕近14億人幣，抵消逾九成上半年盈利。

美的（0300）第三季純利升15%至109億元人民幣。

農行（1288）第三季純利升3.4%至785億人幣。農行：LPR下調及房貸利率批量調整令營收增長受壓。

建行（0939）第三季盈利升3.8%至915億人幣。建行：今年盈利可保持平穩，明年淨息差續有下行壓力。

中人壽（2628）第三季賺662億人幣。

中信銀行（0998）首三季賺518億人幣，淨息差收窄至1.79%。

渣打（2888）溫拓思：將重整大眾零售業務，將資源集中於富裕客户及國際銀行客。

交行（3328）第三季多賺1.2%至234億人幣。

李嘉誠、李澤鉅再減持郵儲行（1658）。郵儲行第三季純利升3.5%至270億人幣。

發改委：加快發展電動車，新廠、公共建築應裝儘裝光電系統。

中國銀行（3988）第三季多賺4.4%。

中銀香港（2388）第三季經營溢利升6%，淨息差1.63%。

長實（1113）、長和（0001）伙長江生命（0775）進軍再生農業範疇，投資碳封存項目。

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