恒指今早高開33點或0.17%，報20414點，大市成交金額25億元；國指今早高開16點或0.23%，報7302點。恒生科技指數開市報4527點，升0.3%。上升股份比例為8.91%，下跌為4.95%，無升跌為86.12%。