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恒指高開33點 科指升0.3% 華昊中天醫藥上市升34%

恒指今早高開33點或0.17%，報20414點，大市成交金額25億元；國指今早高開16點或0.23%，報7302點。恒生科技指數開市報4527點，升0.3%。上升股份比例為8.91%，下跌為4.95%，無升跌為86.12%。

藍籌34隻升，24隻下跌，24隻無升跌。信義光能（0968）升3.12%，報3.97元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌2.63%，報5.93元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，10隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報173元，升2.49%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報34.05元，跌1.45%。

恒指續低於10天線(20571.68點)。科指續低於10天線(4548.09點)。

友邦（1299）第三季新業務價值升16% 創新高 安徽、山東籌建分公司獲批。開市報61.8元，升0.98%。

華昊中天醫藥（2563）上市，定價16元。開市報21.5元，升34.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港寬頻（1310）開市報3.51元，無升跌。

理想（2015）開市報111元，升2.21%。

亞洲水泥（0743）無成交，報2.35元。

廣南集團（1203）無成交，報0.59元。

三一國際（0631）無成交，報5.05元。

浙江滬杭甬（0576）無成交，報5.21元。

比亞迪（1211）第三季多賺11%至116億人幣。開市報291.6元，跌1.15%。

廣汽（2238）第三季轉蝕近14億人幣，抵消逾九成上半年盈利。開市報2.71元，跌4.91%。

美的（0300）第三季純利升15%至109億元人民幣。開市報74.5元，升0.68%。

農行（1288）第三季純利升3.4%至785億人幣。農行：LPR下調及房貸利率批量調整令營收增長受壓。開市報3.93元，升0.51%。

建行（0939）第三季盈利升3.8%至915億人幣。建行：今年盈利可保持平穩，明年淨息差續有下行壓力。開市報6.03元，升1.01%。

中人壽（2628）第三季賺662億人幣。開市報16.54元，升1.1%。

中信銀行（0998）首三季賺518億人幣，淨息差收窄至1.79%。開市報4.92元，升0.82%。

渣打（2888）溫拓思：將重整大眾零售業務，將資源集中於富裕客户及國際銀行客。創52周高，見91.2元，開市報91.2元，升0.5%。

交行（3328）第三季多賺1.2%至234億人幣。開市報6.04元，跌0.33%。

李嘉誠、李澤鉅再減持郵儲行（1658）。郵儲行第三季純利升3.5%至270億人幣。開市報4.52元，無升跌。

發改委：加快發展電動車，新廠、公共建築應裝儘裝光電系統。

電車股

吉利（0175）開市報14.3元，跌0.83%。

比亞迪（1211）開市報291.6元，跌1.15%。

小鵬（9868）開市報44.35元，升0.45%。

理想（2015）開市報111元，升2.21%。

蔚來（9866）開市報42.35元，跌0.59%。

零跑（9863）開市報30.65元，升0.49%。

恒大汽車（0708）開市報0.285元，跌1.72%。

光伏太陽能股

卡姆丹克（0712）開市報0.185元，升5.11%。

凱盛新能（1108）開市報4.42元，升0.45%。

福萊特玻璃（6865）開市報15.86元，升2.32%。

協鑫新能源（0451）開市報0.46元，無升跌。

信義光能（0968）開市報3.97元，升3.12%。

江山控股（0295）無成交，報0.027元。

福耀玻璃（3606）無成交，報56.05元。

協鑫科技（3800）開市報1.7元，升2.41%。

中國銀行（3988）第三季多賺4.4%。開市報3.73元，升0.81%。

中銀香港（2388）第三季經營溢利升6%，淨息差1.63%。開市報25.7元，升1.38%。

長實（1113）、長和伙長江生命進軍再生農業範疇，投資碳封存項目。長實開市報31.8元，跌0.16%。

長和（0001）開市報41.25元，升0.12%。

長江生命（0775）開市報0.45元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，一脈陽光（2522）創上市新高，見39.7元，開市報39.7元，升3.12%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.2元，開市報13.2元，升1.54%；國際資源（1051）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升2.11%；渣打集團（2888）創52周高，見91.2元，開市報91.2元，升0.5%。

破底股方面

創52周低，科聯系統（0046）低見1.85元，開市報1.85元，跌2.63%。

異動股

上升異動股，包括，華昊中天醫藥（2563）開市報21.5元，升34.38%；朗華國際集團（8026）開市報0.28元，升14.75%；雙樺控股（1241）開市報0.127元，升14.41%；新利軟件（8076）開市報0.024元，升14.29%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.385元，升13.24%；NEXION TECH（8420）開市報0.045元，升7.14%；金茂（0817）開市報1.16元，升5.45%；卡姆丹克（0712）開市報0.185元，升5.11%；東江環保（0895）開市報2.51元，升4.58%。

下跌異動股，包括，NATIONAL ELEC H（0213）開市報0.51元，跌15%；民銀資本（1141）開市報0.44元，跌10.2%；鱷魚恤（0122）開市報0.101元，跌8.18%；華寶國際（0336）開市報2.21元，跌7.14%；匯財金融投資（8018）開市報0.071元，跌6.58%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌5.66%；嬴集團（0397）開市報0.096元，跌4.95%；廣汽集團（2238）開市報2.71元，跌4.91%；唐宮中國（1181）開市報0.248元，跌4.62%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.11元，跌4.35%。

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