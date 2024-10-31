10月份非製造業商務活動指數從上月的50上升至50.2，低過預期的50.3。綜合產出指數從上月的50.4上升至50.8。

國統局服務業調查中心資深統計家趙慶河解讀指，10月份，隨著一攬子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效應逐步顯現，經濟景氣水準繼續回升向好。製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為50.1%、50.2%及50.8%，較上月上升0.3、0.2及0.4個百分點，三大指數皆位於臨界點以上。

詳細報告內容如下：

一、製造業採購經理指數升至臨界點以上

製造業PMI連續兩個月回升，10月升至擴張區間。

（一）企業生產持續加快。生產指數為52.0%，較上月上升0.8個百分點，製造業企業生產擴張加速。新訂單指數為50.0%，較上月上升0.1個百分點，升至臨界點。從業界來看，通用設備、汽車、電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均位於54.0%以上，產需釋放較快；木材加工及家具、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需仍顯不足。

（二）價格指數明顯回升。受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為53.4%及49.9%，較上月上升8.3及5.9個百分點，製造業市場物價整體水準明顯改善。從業界來看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等產業主要原物料購進價格指數及出廠價格指數均升至60.0%以上高位景氣區間，相關產業原物料採購價格及產品銷售價格上漲較多。

（三）大中型企業PMI持續回升。大型企業PMI為51.5%，較上月上升0.9個百分點，景氣水準穩中有升；中型企業PMI為49.4%，較上月上升0.2個百分點，景氣水準持續改善；小型企業PMI為47.5%，比上月下降1.0個百分點，景氣水準回落。

（四）市場預期改善。生產經營活動預期指數為54.0%，較上月上升2.0個百分點，為近4個月高點，顯示隨著推動經濟回升向好的正面因素累積增多，企業信心增強。從業界來看，食品及酒飲料精製茶、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於57.0%以上較高景氣區間，企業對該行業發展預期較為樂觀。

二、非製造業商務活動指數小幅回升

10月份，非製造業商務活動指數為50.2%，較上月上升0.2個百分點，回升至臨界點以上。

（一）服務業商務活動指數升至擴張區間。服務業商務活動指數為50.1%，較上月上升0.2個百分點，重回景氣區間。從業界看，受國慶假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至55.0%以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升；郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數在60.0%以上高位運行，業務總量保持較快增長；此外，住宿、房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點，但景氣水平改善。從市場預期來看，業務活動預期指數為56.2%，較上月上升1.6個百分點，上升至較高景氣區間，其中鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務、資本市場服務等產業業務活動預期指數均高於65.0%，相關產業企業對市場發展前景看好。

（二）建築業商務活動指數維持擴張。建築業商務活動指數為50.4%，較上月下降0.3個百分點，繼續維持在臨界點以上。其中，土木工程建築業商務活動指數升至55.0%以上較高景氣區間，顯示基礎建設工程建設施工進度加快。從市場預期來看，業務活動預期指數為55.2%，較上月上升2.1個百分點，建築業企業對近期產業發展信心增強。

三、綜合PMI產出指數擴張加快

10月份，綜合PMI產出指數為50.8%，較上月上升0.4個百分點，顯示我國企業生產經營活動整體擴張加速。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為52.0%及50.2%。

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