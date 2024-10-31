第三季調整後EBITDA 4.79億美元，按年跌18%，差過預期的5.517億美元；調整後EBIT 3.15億美元，按年跌24%，差過預期的預期3.81億美元。首三季調整後EBITDA 15.8億美元，按年跌10%；經調整EBITDA利潤率30.9%，低過上年同期的31.6%。毛利率51.4%，上年同期51%。

第三季總銷量及收入分別減少11.4%及9.4%，每百升收入增長2.2%。首三季銷量為71,198十萬公升啤酒，按年減少8.1%，主要受中國行業表現放緩的影響，但被韓國的強勁表現所部分抵銷。每百升收入則增長2.2%。

內地市場方面，第三季，行業表現放緩，消費意願疲弱，特別是餐飲渠道的人流及消費減緩，影響銷量減少14.2%。收入下降16.1%，每百升收入下降2.1%。

首席執行官及聯席主席楊克表示，「2024年前九個月，我們的表現受到中國行業表現持續疲弱影響，但被我們區域布局中持續錄得強勁表現的韓國市場所部分抵消。韓國及印度延續商業增長動能，推動市場份額和每百升收入持續增長。我們在靈活應對短期挑戰的同時，持續投資於我們的品牌和實力以執行我們的戰略，因此我們依然對亞太地區的長期高端化趨勢充滿信心」。

管理層認為，第三季度，在中國的表現受到行業表現放緩影響，尤其由於餐飲渠道表現持續疲弱，較大幅度的影響業務。韓國的表現持續領先行業水平，帶動除息稅折舊攤銷前盈利實現強勁的雙位數增長，除息稅折舊攤銷前盈利率亦見上升。在印度，高端及超高端類別均繼續錄得雙位數收入增長。

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