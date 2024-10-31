華電國際電力股份（1071）公布，就早前宣布進行關連交易收購，最終對價共73.26億元人民幣(下同)，並就當中34.28億元，以發行A股支付。建議發行A股下發行的新A股數量及發行價格尚未確定，作為說明，假設初始發行價格確定為每股A股人民幣5.13元，較上日收市折讓約7.6%。配套資金除用於支付交易相關費用等，亦為望亭一項煤電擴建項目提供資金。
收購資產為主要從事火力發電廠項目的投資開發和經營管理的公司股權，包括華電江蘇80%股權、上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權、貴港發電100%股權。
建議發行A股下擬發行的新A股的數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。擬發行的新A股數量不超過對價股份發行完成後公司已發行總股本的30%，最終以經上交所審核通過並經中國證監會作出註冊決定的募集資金金額及發行股份數量為上限。因此無法準確評估對公司股權結構的影響。
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