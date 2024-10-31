收購資產為主要從事火力發電廠項目的投資開發和經營管理的公司股權，包括華電江蘇80%股權、上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權、貴港發電100%股權。

建議發行A股下擬發行的新A股的數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。擬發行的新A股數量不超過對價股份發行完成後公司已發行總股本的30%，最終以經上交所審核通過並經中國證監會作出註冊決定的募集資金金額及發行股份數量為上限。因此無法準確評估對公司股權結構的影響。

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