比亞迪（1211）績後曾跌最多5.56%，是10月15日後最大跌幅，摩根士丹利分析師Tim Hsiao等在報告中指出，比亞迪三季度業績大致符合預期，不過汽車單位利潤9300元，不及約1萬元的市場共識，雖然大眾市場品牌的強勁銷售應該會在2024年帶來良好的業績，但對於公司來說，最重要的是重新調整高端和全球戰略，以將增長勢頭延續到2025年，予「中性」評級，目標價230元。
比亞迪今曾低見278.6元，是10月18日271.6元後最低。現報279.4元，跌5.29%。
花旗則予「買入」評級，將目標價調高2.4%至500元，及將2024年銷售量預期從404萬台調至427萬台。認為第三季汽車毛利率較上季增長3.2個百分點至25.6%，遠超市場預期。
富瑞認為，比亞迪「又一個穩健的季度」符合市場預期，預計比亞迪第四季度的季度銷量將再創歷史新高，每輛汽車淨利潤將在規模經濟收益和DM5.0車型銷量比例上升的推動下上升。
野村認為，收入略低於預期，每輛車的平均售價仍然相對持平，在DM-i 5.0車型交付後並未顯示出復蘇趨勢，考慮到競爭環境，比亞迪繼續積極支出和研發。其中，研究與試驗發展（R&D）經費137億元，較去年增長23%。予「買入」評級，目標價375元。
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