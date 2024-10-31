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Meta第三季收入勝預期 將續於Metaverse等大量投資

Meta預計，第四季收入在450億美元至480億美元，市場預期為460億美元，將續於Metaverse等作大量投資，收市後時段股價跌逾3%。

Meta第三季收入為406億美元，按年增長19%，略高於市場預期的403億美元。行政總裁朱克伯格表示人工智能投資推動了收入增長。

朱克伯格稱，Meta將繼續在基礎設施和其他項目（如 Metaverse 和人工智慧眼鏡）上投入大量資金，他認為這些努力是公司未來的核心。這將得到廣告業務的支持，但廣告業務並沒有產生華爾街預期的那種勢頭。

朱克伯格表示，「我們看到人工智慧對我們工作的幾乎所有方面都產生了積極影響，從我們的核心業務到新服務和計算平台」，「有很多機會利用新的人工智慧進步來加速我們的核心業務」。

Meta稱，其專注於人工智能和擴增實境技術的部門Reality Labs今年虧損將繼續「顯著」擴大，並補充稱2025年預算仍在敲定中。Reality Labs第三季度經營虧損44億美元。朱克伯格說，「我們的AI投資仍然需要大量的基礎設施，我預計將繼續在這方面進行大量投資」。Meta表示，年度支出將在960億美元至980億美元之間，將區間高端下調了10億美元。

Meta當前季度的收入將介於450億美元至480億美元。市場預期第四季度收入為460億美元。Meta的社交網絡(包括Facebook和Instagram)截至9月30日的第三季度收入為406億美元，按年增長19%，略高於市場預期的403億美元。

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