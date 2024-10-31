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恒指半日升95點 北水轉流入 華昊中天醫藥上市升47%

美數據削減息前景，美元重拾升勢，美股隔晚回吐，多隻美股績後於延長時段下跌，拖累美期向下，日股、韓股跟隨，台股因颱風休市。內地今早公布10月製造業PMI重返50以上，好過預期，A股、港股逆市上升。華昊中天醫藥（2563）上市曾升最多62.19%，收市升47.19%。

恒指今早高開33點，高位升172點，低位升29點，高低波幅143點。上升股份比例為29.55%，下跌為23.32%，無升跌為47.11%。

恒指半日升95點或0.47%，報20476點，大市成交金額833億元；國指升41點或0.57%，報7328點。恒生科技指數收報4553點，升0.88%。

藍籌股成交金額304.75億元，佔大市成交36.58%；科指成份股成交金額154.58億元，佔大市成交18.55%；國指成份股成交金額264.14億元，佔大市成交31.7%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.6%，至125.13億元，佔大市成交15.02%。牛熊證成交金額62.43億元，減少24.47%；窩輪成交金額62.7億元，減少9.4%。

藍籌49隻升，31隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升7.01%，收報4.12元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.93%，收報5.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創52周高，見27.3元，收報26.95元，升3.65%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報84元，跌3.45%。

恒指續低於10天線(20577.9點)。科指升穿10天線(4550.7點)。

北水南下合計淨流入15.38億元，終止單日流出。北水本月累計流入826.71億元，按月增加95.32%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

歐盟據報派特使訪華 探討電動車關稅替代方案。

電車股

吉利（0175）收報14.08元，跌2.36%。

比亞迪（1211）收報285.4元，跌3.25%。

小鵬（9868）收報45.3元，升2.6%。

理想（2015）收報109.1元，升0.46%。

蔚來（9866）收報41.95元，跌1.53%。

零跑（9863）收報31.25元，升2.46%。

恒大汽車（0708）收報0.29元，無升跌。

宏利（0945）擬裁員數百人 涉財富和資產管理部門。收報231.8元，無升跌。

比亞迪（1211）曾挫逾5%見兩周低 大摩稱汽車單位利潤遜預期。收報285.4元，跌3.25%。

華電國際（1071）73億購火電廠 擬發A股支付。收報3.83元，升2.96%。

百威亞太（1876）第三季少賺33% 遜預期 內地收入降16%。收報8.18元，跌0.97%。

IMAX CHINA（1970）第三季多賺15%。收報8.2元，無升跌。

美高梅中國（2282）第三季經調整EBITDA升5% 首三季升37%。收報10.22元，跌1.73%。

友邦（1299）第三季新業務價值升16% 創新高 安徽、山東籌建分公司獲批。收報61.75元，升0.9%。

華昊中天醫藥（2563）上市，定價16元。曾升最多62.19%，高見25.95元，收報23.55元，升47.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港寬頻（1310）收報3.43元，跌2.28%。

理想（2015）收報109.1元，升0.46%。

亞洲水泥（0743）收報2.38元，升1.28%。

廣南集團（1203）收報0.59元，無升跌。

三一國際（0631）收報5.12元，升1.39%。

浙江滬杭甬（0576）收報5.17元，跌0.77%。

比亞迪（1211）第三季多賺11%至116億人幣。收報285.4元，跌3.25%。

廣汽（2238）第三季轉蝕近14億人幣，抵消逾九成上半年盈利。收報2.71元，跌4.91%。

美的（0300）第三季純利升15%至109億元人民幣。收報74.15元，升0.2%。

農行（1288）第三季純利升3.4%至785億人幣。農行：LPR下調及房貸利率批量調整令營收增長受壓。收報3.85元，跌1.53%。

建行（0939）第三季盈利升3.8%至915億人幣。建行：今年盈利可保持平穩，明年淨息差續有下行壓力。收報6.01元，升0.67%。

中人壽（2628）第三季賺662億人幣。收報16.68元，升1.96%。

中信銀行（0998）首三季賺518億人幣，淨息差收窄至1.79%。收報4.88元，無升跌。

渣打（2888）溫拓思：將重整大眾零售業務，將資源集中於富裕客户及國際銀行客。創52周高，見91.45元，收報90.2元，跌0.61%。

交行（3328）第三季多賺1.2%至234億人幣。收報5.92元，跌2.31%。

李嘉誠、李澤鉅再減持郵儲行（1658）。郵儲行第三季純利升3.5%至270億人幣。收報4.47元，跌1.11%。

發改委：加快發展電動車，新廠、公共建築應裝儘裝光電系統。

光伏太陽能股

卡姆丹克（0712）收報0.177元，升0.57%。

凱盛新能（1108）收報4.43元，升0.68%。

福萊特玻璃（6865）收報16.8元，升8.39%。

協鑫新能源（0451）收報0.46元，無升跌。

信義光能（0968）收報4.12元，升7.01%。

江山控股（0295）收報0.027元，無升跌。

福耀玻璃（3606）收報55.2元，跌1.52%。

協鑫科技（3800）收報1.76元，升6.02%。

中國銀行（3988）第三季多賺4.4%。收報3.7元，無升跌。

中銀香港（2388）第三季經營溢利升6%，淨息差1.63%。收報25.3元，跌0.2%。

長實（1113）、長和伙長江生命進軍再生農業範疇，投資碳封存項目。長實收報31.95元，升0.31%。

長和（0001）收報41.15元，跌0.12%。

長江生命（0775）收報0.465元，升5.68%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2005元，收報1998.5元，跌0.08%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.34元，收報11.28元，升4.64%；應星控股（1440）創上市新高，見14.36元，收報14.22元，升0.28%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見18.5元，收報18.24元，升2.47%；一脈陽光（2522）創上市新高，見39.7元，收報38.5元，無升跌；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25元，收報24.7元，升3.35%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2005元，收報1998.5元，跌0.08%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.24元，收報7.24元，升0.21%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.2元，收報13.03元，升0.23%；普星能量（0090）創52周高，見0.44元，收報0.44元，升20.55%；國銳生活（0108）創52周高，見0.92元，收報0.78元，升5.41%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升3.45%；國際資源（1051）創52周高，見2.91元，收報2.9元，升2.11%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.43元，收報7.37元，升7.59%；華盛國際控股（1323）創52周高，見0.255元，收報0.248元，升13.76%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.3元，收報26.95元，升3.65%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.28元，收報0.29元，跌1.69%；樂氏國際控股（1529）低見0.051元，收報0.053元，跌5.36%；集海資源（2489）低見0.084元，收報0.7元，跌10.26%；民信國際控股（8456）低見0.041元，收報0.041元，跌12.77%；檸萌影視（9857）低見3.22元，收報3.23元，跌3.58%；艾迪康控股（9860）低見6.44元，收報6.57元，跌0.76%；力天影業（9958）低見0.134元，收報0.139元，跌2.8%。

創52周低，其中包括，科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，跌2.63%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；中能控股（0228）低見0.062元，收報0.064元，跌3.03%；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%；香港科技探索（1137）低見1.45元，收報1.46元，跌0.68%；奧思集團（1161）低見0.82元，收報0.83元，升1.22%；興科蓉醫藥（6833）低見0.185元，收報0.191元，跌9.05%；客思控股（8173）低見0.265元，收報0.265元，跌19.7%。

異動股

上升異動股，包括，中國新消費股權（8563）平上市低位0.01元，收報0.015元，升50%；世紀聯合控股（1959）收報0.228元，升49.02%；宋都服務（9608）收報0.154元，升48.08%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見25.95元，平上市低位0元，收報23.55元，升47.19%；中生北控生物科技（8247）創52周高，見1.38元，收報1元，升47.06%；吉星新能源（3395）收報0.25元，升46.2%；富一國際控股（1470）收報0.076元，升28.81%；惠生國際（1340）收報0.05元，升25%；高裕金融（8221）收報0.036元，升24.14%；NEXION TECH（8420）收報0.052元，升23.81%。

下跌異動股，包括，宜搜科技（2550）收報42.5元，跌26.72%；帝國科技集團（0776）收報6.5元，跌25.71%；華美樂樂（8429）收報0.038元，跌20.83%；客思控股（8173）見52周低0.265元，收報0.265元，跌19.7%；華聯國際（0969）收報0.104元，跌18.75%；易站綠色科技（8475）收報0.305元，跌18.67%；中基長壽科學（0767）收報0.241元，跌18.31%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.31元，跌13.89%；民信國際控股（8456）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌12.77%；興利（香港）控股（0396）收報0.09元，跌12.62%；中國國家文化產業（0745）收報0.14元，跌12.5%。

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