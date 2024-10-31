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香港快運推加強版「海天快運通」海陸空接駁服務

香港快運宣布，今日起與珠江客運（CKS）和港珠澳大橋穿梭巴士（香港）合作，進一步擴展「海天快運通」服務。

旅客可在港珠澳大橋珠海口岸辦理登機以及行李托運手續，然後接駁至香港國際機場，車程僅需45分鐘。旅客全程無需再辦理入境、清關及登機手續便能輕鬆抵達香港國際機場客運大樓，搭乘香港快運航班前往目的地。凡購買海天快運通產品的旅客均已免繳香港航空旅客離境稅，無需額外繳付。快船或海天中轉大樓客車的行李寄艙費用，將行李直接托運至最終目的地。如果錯過接駁航班、快船或跨境巴士，將保證自動接駁至下一個航程。

加強版「海天快運通」除了涵蓋現有的六個營運港口岸，亦進一步擴展至珠海口岸，全面覆蓋珠海、廣州、深圳、中山及東莞等大灣區五個主要城市。「海天快運通」套票可在香港快運官方網頁、手機應用程式或微信小程式有售。

 

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