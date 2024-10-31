文章日期：2024年10月31日 12:04
科笛集團（2487）公布，今年1至9月已商業化產品之收入為約1.49億元（人民幣，下同），較去年同期增長130%。
該股中午收報13.28元，半日升3.4%。
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