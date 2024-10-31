華僑銀行香港作為該筆綠色貸款的唯一可持續發展結構顧問， 協助借款人獲得標普全球評級和香港品質保證局的第二方意見。 這是華潤資本首個獲得兩個第二方意見的框架，，該框架在可再生能源、 能源效益和清潔運輸等環保項目類別上獲得標普全球評級的 「深綠色」綠度評級，反映了該框架與構築低碳、 氣候韌性的未來願景高度一致。

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