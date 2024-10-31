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華僑銀行香港與華潤資管旗下CR & CNIC完成首筆1.2億英鎊雙邊綠色貸款

華僑銀行香港與華潤資本管理的投資平台CR & CNIC宣布，完成首筆雙邊綠色貸款。該筆1.2億英鎊的貸款是根據CR & CNIC新制定的「綠色及可持續金融框架」而簽訂，將用於框架下的合資格項目，包括位於英國的離岸風力發電項目。

華僑銀行香港作為該筆綠色貸款的唯一可持續發展結構顧問，協助借款人獲得標普全球評級和香港品質保證局的第二方意見。這是華潤資本首個獲得兩個第二方意見的框架，，該框架在可再生能源、能源效益和清潔運輸等環保項目類別上獲得標普全球評級的 「深綠色」綠度評級，反映了該框架與構築低碳、氣候韌性的未來願景高度一致。

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