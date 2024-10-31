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港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄 包括C919等維修

太古（0019）旗下港機集團（HAECO）宣布，與中國商飛公司（COMAC）下屬上海飛機客戶服務有限公司（SACSC）簽署合作備忘錄（MOU），在機身、部件及物料管理服務方面建立合作關係，以應對ARJ21和C919等中國商飛飛機日益增長的維修需求。

中國商飛公司是中國大型客機製造商，從事民用飛機及相關產品的研發、製造、試飛，以及民用飛機的營銷、服務、租賃和營運。

港機集團目前爲中國商飛飛機提供包括ARJ21和C919的基地維修，並承諾在2025年或之前進一步開發CF34-10A發動機和ARJ21起落架的維修能力。此外，港機集團的部件服務已在C919逃生滑梯方面建立了專業技術。

港機集團行政總裁邵瑞德表示，港機集團和中國商飛已合作多年，此次合作體現了公司支持中國商飛、其客戶以及更廣泛的航空業長期發展的承諾，十分感謝中國商飛對公司的信任。

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