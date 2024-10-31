新世界發展（0017）公布，集團獲日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency, JCR）和格付投資情報株式會社（Rating & Investment Information Inc., R&I）首次授予「A」發行人評級，評級展望穩定。
JCR指，評級反映了新世界發展的信譽價值及盈利基礎，主要得益於其業務規模和品牌實力，以及其中期業務策略和財務政策。新世界發展旗下大型投資物業項目已大部分完成，預計將從2025財政年度開始營運，有望進一步鞏固其盈利能力。
R&I則指，評級是基於對公司在物業發展及管理方面優勢的認可。新世界發展在香港擁有大量低賬面價值的郊區農地儲備，能夠通過有效利用香港政府促進農地轉換的政策，以較低成本補充土地儲備。新世界發展於中國內地憑藉其優越的土地吸納能力，具備強大的競爭力。
新世界指，來自JCR和R&I的「A」評級及穩定展望，體現了國際評級機構對集團聲譽、穩健信用及審慎財務政策的高度認可。這些評級亦反映集團強大的盈利基礎，使集團能夠把握長期增長機遇，實現可持續發展。
其他報道
港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄 包括C919等維修
華僑銀行香港與華潤資管旗下CR & CNIC完成首筆1.2億英鎊雙邊綠色貸款
報告：香港娛樂及媒體行業今年增長將放緩至2.3% B2B市場續強勁反彈
遠洋集團早市升近5% 香港協議安排債權人會議於11月22日舉行
Meta第三季收入勝預期 將續於Metaverse等大量投資