JCR指，評級反映了新世界發展的信譽價值及盈利基礎，主要得益於其業務規模和品牌實力，以及其中期業務策略和財務政策。新世界發展旗下大型投資物業項目已大部分完成，預計將從2025財政年度開始營運，有望進一步鞏固其盈利能力。

R&I則指，評級是基於對公司在物業發展及管理方面優勢的認可。新世界發展在香港擁有大量低賬面價值的郊區農地儲備，能夠通過有效利用香港政府促進農地轉換的政策，以較低成本補充土地儲備。新世界發展於中國內地憑藉其優越的土地吸納能力，具備強大的競爭力。

新世界指，來自JCR和R&I的「A」評級及穩定展望，體現了國際評級機構對集團聲譽、穩健信用及審慎財務政策的高度認可。這些評級亦反映集團強大的盈利基礎，使集團能夠把握長期增長機遇，實現可持續發展。

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