那些年，大學畢業已經六七年，年紀接近但尚未見三， 口袋開始有些錢，卻尚未有家庭負擔，正是遊玩人生的時候。 那時約聚會可不是甚麼難事，通訊軟件一條短訊約Happy Hour，即日也最少有三四個人可以應約。出身自Big Four的Eugene，以往因長工時關係， 參加聚會的次數有限，但自從年前成功考牌、再轉投某外資投行的I nternal Audit後，工時頓時縮減。或許是要追回多年來虛耗的光陰， 轉工後Eugene，幾乎每逢聚會必到， 包括那次令人印象深刻的對話。

「Louis，不如下次Gathering，唔好叫Tiffan y同Elvis。」Eugene拿起酒杯，邊喝邊說出這句話時， 我確實有些少意外。「吓？點解？」這群組十多人， 雖然每次聚會的鐵膽只有兩三個，但大部分時間也有六七人出席， 我實在想不到要忽視任何人的原因。「唔，Tiffany做保險架 ，唔係咁好啦……」原來如此， 身邊總有些人對做保險的朋友充滿戒心， 認為他們見任何人也想推銷賺佣。確實， 有些保險代理真的非常難纏，但我認識的Tiffany極少Sel l朋友，反而是大家真的有需要時，才會主動找她。

「佢Sell你咩？以我所知佢好少Sell朋友喎。如果佢真係S ell你，唔想買咪話已經買咗囉！同埋佢做咗咁多年， 點會仲夾硬嚟？」保險代理年年月月都會見客， 怎會感覺不到那些客人有機會開單？沒有機會的， 倒不如珍惜口水留待下個客人再戰。「無，其實佢無Sell， 只不過感覺唔係咁好。」說到這類，我倒有些少明白， 就是那種覺得會隨時被Sell，如坐針氈的不舒適感覺， 也是不少人對保險代理的定型看法。「咁你下次坐遠啲， 無理由一大班舊同學，特登叫少佢一個。」

「唔係呀Louis，我意思係，你唔覺得Tiffany層次唔夠 咩？」層次？甚麼層次？出身？學歷？職業？收入？品味？Euge ne說出的理由，我著實沒想過，也不明白。「Louis你都係做 IBank嘅，人係應該向上社交，同返同一層次嘅人做朋友，Ti ffany只係賣保險；同埋Elvis，只係喺獅子銀行做RM， 佢哋明顯同我哋差一截，同佢哋做朋友你唔會增值到。」唔，Eug ene說出這話時，我既驚且怒，一場舊同學，大家識於微時， 他的心底竟然有如此看法？是他轉投IBank後變得心高氣傲， 抑或是他任職的投行有類似文化，影響了他的價值觀？

「唔，咁你認為有咩因素，會決定一個人嘅層次？」 我沒有偉大到想去糾正他的看法，畢竟每人價值觀都不同， 但一場同學，我倒不想有大家看不起大家的情況在這圈子出現。「 職業啦，收入啦，呢啲就最明顯，當你職業提升咗，收入增加咗， 你出入嘅地方、認識嘅人、買同用嘅嘢都唔同咗，呢啲就係層次。」 Eugene侃侃而談，顯然不是「隨口噏」， 而是他真的深思熟慮過，才想出這個答案； 但以收入決定一個人的層次，卻是最膚淺的答案， 也通常是上一輩才有的看法。

「收入？不如我問你，你知道賣保險或者喺銀行做RM， 收入大約幾多？」Eugene嘴角流露出半份笑意， 立時自信起來。「保險靠佣，Sell唔到客就無錢，除非好多客， 否則根本搵得唔多；做RM靠銀行出份糧，Retail Bank出得起幾多錢？頂盡四五萬月薪都俾多佢。」不是要貶低B ig Four出身的人，因為暗無天日、埋首於數字的生活，不是人人「 頂得順」，也著實值得敬佩；但是否因為這類工作太佔據個人時間， 無暇八卦其他事，竟然令他對同屬金融服務業的銀行及保險， 基本行情的認知都缺乏了？

「做保險係靠食佣，你啱，收入確實唔穩定， 但能夠喺行業內捱到三五七年嘅，普遍已經上咗軌道， 甚至已經有自己嘅下屬，下面跑到數，上面都有得分，而且Tiff any係MDRT，我真心覺得佢收入唔會低。」 還有一個更客觀的觀察，就是在網上經常炫富的保險代理， 十居其九都是老千，真正有客及收入不俗的代理或經紀， 普遍穿著都比較低調平實、行專業路線，以我認識的Tiffany ，也屬於這類型。

「至於銀行RM，平時工作都有機會同佢哋交手，我對RM認識比保 險更多。你講得啱，就算係Serve最高Class客戶嘅RM人 工，如果仲係Retail Bank未上Private Bank，人工可能係得四五萬。」說到這裡，Eugene面上露 出勝利的表情。「不過，RM同保險一樣，都係食佣生物， 佢哋只要有客買保險、基金、理財產品，甚至係存款證， 都會幫佢哋跑到數，只要間分行個個月到數，一季就出一次Bonu s，聽講每次都有6位數，即係到數嘅RM， 月入十萬以上係等閒事，年薪百萬嘅Retail Bank RM，比比皆是。」這時Eugene的笑容已逐漸變得僵硬， 張大眼睛，好像不大相信我的說話。

「你係話，一個銀行跑數嘅RM，比一個Big Four考晒牌升到Senior Manger嘅會計師，人工更高？有冇可能呀？」 或許就是這種象牙塔心態，才令Eugene的眼界如此狹窄。「 好出奇咩？只要跑到數，前綫Sales永遠最賺錢，唔好講銀行， 跑到數嘅名車名錶Sales，一樣可以月入六位數。 其實投行都係一樣，做EQD嘅，Sales對客Sell嘢， 賣得多就會分到多啲花紅；做PB嘅，咪一樣係Serve客？ 佢咃都要賣保險架，不過中間多咗層保險經紀。本質上， 同保險代理或者銀行RM有咩分別？」說到這裡，Eugene因投 行身份或人工而築起的虛榮感，似乎已被夷平， 但我卻有心要乘勝追擊。「反而係做投行Middle Office或者Back Office，佢哋就真係收份糧啦，頂盡加多少少B仔， 如果好似你咁講，要以收入嚟決定層次，莫非佢哋係最低？」

自此次後，Eugene不知是不好意思，抑或其他原因， 再也沒有出現過在這群組的聚會中。由於他以往任職Big Four時也甚少出席，大家倒沒太在意。年月漸長，再加疫情， 還有部分成員移民，近幾年這群組再沒聚過，直至現在。

坐在的士看著沿途風景，滿街雖然盡是吉舖， 馬路上的汽車數量似乎沒有怎樣減少，告士打道依然車水馬龍。 在金融業內打滾了十多年，只要以搵錢為大前提， 誰又比誰的層次更高？叔本華名句：「要麼庸俗要麼孤獨」， 我們沒有偉大到可以「孤獨」到做些推動著世界進步的事，只能「 庸俗」地向錢看，投行、銀行、保險、核數，誰人擺脫得了庸俗？ 分別只是糧單上的數字罷了。

羅仕揚