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恒指收市跌63點 北水轉流入 三大指數按月轉跌 恒指科指表現1月後最差

美經濟數據削減息前景，美元重拾升勢，美股隔晚回吐，多隻美股績後於延長時段下跌，拖累美期、亞股向下。內地今早公布10月製造業PMI重返50以上，好過預期，A股逆市上升，港股午後轉跌，連跌第二日，恒指收市跌63點。大市成交減少，北水則轉流入，恒指波幅1個月最窄。華昊中天醫藥（2563）上市曾升最多62.19%，收市升30%。

全月計，三大指數均轉跌，恒指國指跌逾3%，科指跌逾5%，其中，恒指及科指均為1月後最大跌幅，國指則為7月後最大跌幅。中芯國際（0981）是全月表現最佳的成份股，累升29%。

恒指今早高開33點，高位升172點，低位跌63點，高低波幅236點，是9月23日後最窄，當日為214.34點。上升股份比例為30.74%，下跌為33.89%，無升跌為35.35%。

恒指收市跌63點或0.31%，報20317點，大市成交金額1544億元，較上日減少7.3%，是10月29日1542.49億元成交後最少；國指跌22點或0.31%，報7264點。恒生科技指數收報4499點，跌0.32%。

藍籌股成交金額693.22億元，佔大市成交44.89%；科指成份股成交金額362.25億元，佔大市成交23.46%；國指成份股成交金額587.5億元，佔大市成交38.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.01%，至142.74億元，佔大市成交9.24%。牛熊證成交金額74.6億元，減少9.75%；窩輪成交金額68.14億元，減少1.54%。

藍籌29隻升，47隻下跌，6隻無升跌。信義光能（0968）升3.64%，收報3.99元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌5.58%，收報5.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報14.8元，升3.06%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.5元，跌3.04%。

恒指受制於10天線(20561.99點)。科指曾升穿10天線(4545.28點)。

北水南下合計淨流入26.83億元，終止單日流出，淨流入金額是10月29日67.53億元後最多。北水本月累計流入838.15億元，按月增加98.02%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.31%，低見20317.33點，是10月30日20270.07點後最低。收市報20317.33點，是10月17日後收市新低，當日報20079.1點。連跌2日，累計跌383.81點，對上一次連跌2日是10月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月4日。

科指曾跌最多0.32%，低見4499.15點，是10月30日4491.61點後最低。今日收市報4499.15點，是10月24日後收市新低，當日報4483.99點。連跌2日，累計跌124.69點，對上一次連跌2日是10月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月10日。

國指曾跌最多0.31%，低見7264.11點，是10月30日7243.23點後最低。今日收市報7264.11點，是10月17日後收市新低，當日報7179.44點。連跌2日，累計跌153.42點，對上一次連跌2日是10月15日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月5日。

1個月表現

恒指本月累跌3.86%或816點，跌幅是1月後最大，當時收市跌幅為9.16%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升29.74%，其次為小米（1810）及吉利（0175），分別升18.67%及12.15%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌26.54%，其次為百威（1876）及京東健康（6618），分別跌22.47%及20.57%。

國指本月累跌3.27%或245點，跌幅是7月後最大，當時收市跌幅為3.55%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升29.74%，其次為小米（1810）及吉利（0175），分別升18.67%及12.15%。而表現最差的是新東方（9901），累跌22.02%，其次為京東健康（6618）及李寧（2331），分別跌20.57%及19.49%。

科指本月累跌5.32%或252點，跌幅是1月後最大，當時收市跌幅為20.15%；本月表現最佳的是中芯國際（0981），累升29.74%，其次為小米（1810）及美團（3690），分別升18.67%及6.1%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌26.54%，其次為蔚來（9866）及東方甄選（1797），分別跌26.09%及25.1%。

午後消息股表現

遠洋集團（3377）早市升近5% 香港協議安排債權人會議於11月22日舉行。收報0.335元，升1.52%。

環球醫療（2666）首三季多賺5.1%。收報4.88元，升0.83%。

中遠海運（1919）第三季多賺2.8倍。收報11.54元，升1.76%。

科笛（2487）首9個月已商業化產品收入升1.3倍至1.49億人幣。收報12.94元，升0.78%。

今早及隔晚消息股表現

歐盟據報派特使訪華 探討電動車關稅替代方案。

電車股

吉利（0175）收報13.66元，跌5.27%。

比亞迪（1211）收報281.4元，跌4.61%。

小鵬（9868）收報45.15元，升2.27%。

理想（2015）收報107.4元，跌1.1%。

蔚來（9866）收報41.65元，跌2.23%。

零跑（9863）收報30.7元，升0.66%。

恒大汽車（0708）收報0.28元，跌3.45%。

宏利（0945）擬裁員數百人 涉財富和資產管理部門。收報231.8元，無升跌。

比亞迪（1211）曾挫逾5%見兩周低 大摩稱汽車單位利潤遜預期。收報281.4元，跌4.61%。

華電國際（1071）73億購火電廠 擬發A股支付。收報3.87元，升4.03%。

百威亞太（1876）第三季少賺33% 遜預期 內地收入降16%。收報8.11元，跌1.82%。

IMAX CHINA（1970）第三季多賺15%。收報8.24元，升0.49%。

美高梅中國（2282）第三季經調整EBITDA升5% 首三季升37%。收報10.08元，跌3.08%。

友邦（1299）第三季新業務價值升16% 創新高 安徽、山東籌建分公司獲批。收報61.45元，升0.41%。

華昊中天醫藥（2563）上市，定價16元。收報20.8元，升30%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港寬頻（1310）收報3.43元，跌2.28%。

理想（2015）收報107.4元，跌1.1%。

亞洲水泥（0743）收報2.38元，升1.28%。

廣南集團（1203）收報0.6元，升1.69%。

三一國際（0631）收報5.09元，升0.79%。

浙江滬杭甬（0576）收報5.16元，跌0.96%。

比亞迪（1211）第三季多賺11%至116億人幣。收報281.4元，跌4.61%。

廣汽（2238）第三季轉蝕近14億人幣，抵消逾九成上半年盈利。收報2.73元，跌4.21%。

美的（0300）第三季純利升15%至109億元人民幣。收報73.05元，跌1.28%。

農行（1288）第三季純利升3.4%至785億人幣。農行：LPR下調及房貸利率批量調整令營收增長受壓。收報3.82元，跌2.3%。

建行（0939）第三季盈利升3.8%至915億人幣。建行：今年盈利可保持平穩，明年淨息差續有下行壓力。收報6.03元，升1.01%。

中人壽（2628）第三季賺662億人幣。收報16.5元，升0.86%。

中信銀行（0998）首三季賺518億人幣，淨息差收窄至1.79%。收報4.85元，跌0.61%。

渣打（2888）溫拓思：將重整大眾零售業務，將資源集中於富裕客户及國際銀行客。創52周高，見91.45元，收報91元，升0.28%。

交行（3328）第三季多賺1.2%至234億人幣。收報5.89元，跌2.81%。

李嘉誠、李澤鉅再減持郵儲行（1658）。郵儲行第三季純利升3.5%至270億人幣。收報4.47元，跌1.11%。

發改委：加快發展電動車，新廠、公共建築應裝儘裝光電系統。

光伏太陽能股

卡姆丹克（0712）收報0.177元，升0.57%。

凱盛新能（1108）收報4.38元，跌0.45%。

福萊特玻璃（6865）收報15.84元，升2.19%。

協鑫新能源（0451）收報0.47元，升2.17%。

信義光能（0968）收報3.99元，升3.64%。

江山控股（0295）收報0.025元，跌7.41%。

福耀玻璃（3606）收報55.15元，跌1.61%。

協鑫科技（3800）收報1.72元，升3.61%。

中國銀行（3988）第三季多賺4.4%。收報3.69元，跌0.27%。

中銀香港（2388）第三季經營溢利升6%，淨息差1.63%。收報25.4元，升0.2%。

長實（1113）、長和伙長江生命進軍再生農業範疇，投資碳封存項目。長實收報31.85元，無升跌。

長和（0001）收報40.9元，跌0.73%。

長江生命（0775）收報0.455元，升3.41%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2005元，收報1996元，跌0.2%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見11.48元，收報11.42元，升5.94%；應星控股（1440）創上市新高，見14.62元，收報14.32元，升0.99%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見18.7元，收報17.78元，跌0.11%；一脈陽光（2522）創上市新高，見39.7元，收報39.4元，升2.34%；邁富時（2556）創上市新高，見120元，收報119.9元，升5.36%；首鋼資源股權（2995）創上市新高，見0.3元，收報0.194元，跌3%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見140元，收報127元，跌3.13%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25元，收報24.6元，升2.93%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2005元，收報1996元，跌0.2%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.3元，收報1075.3元，升0.03%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8323.05元，收報8323.05元，升0.06%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.24元，收報7.23元，升0.07%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1071.75元，收報1071.75元，升0%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.2元，收報13元，無升跌；翠華控股（1314）創52周高，見0.29元，收報0.27元，無升跌；專業旅運（1235）創52周高，見0.195元，收報0.19元，升12.43%；普星能量（0090）創52周高，見0.44元，收報0.405元，升10.96%；國銳生活（0108）創52周高，見0.92元，收報0.85元，升14.86%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見27.3元，收報26.7元，升2.69%；匯控（0005）創52周高，見72.3元，收報72.1元，升0.35%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.28元，收報0.29元，跌1.69%；中國健康科技集團（1069）低見0.032元，收報0.032元，跌8.57%；滿地科技股份（1400）低見0.023元，收報0.023元，跌23.33%；樂氏國際控股（1529）低見0.045元，收報0.052元，跌7.14%；象興國際（1732）低見0.09元，收報0.091元，跌3.19%；偉立控股（2372）低見0.22元，收報0.231元，跌5.71%；集海資源（2489）低見0.084元，收報0.8元，升2.56%；盈利時（6838）低見0.345元，收報0.35元，無升跌；民信國際控股（8456）低見0.041元，收報0.044元，跌6.38%；檸萌影視（9857）低見3.21元，收報3.49元，升4.18%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.06元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，跌2.63%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；博富臨置業（0225）低見4.78元，收報4.79元，升0.21%；中能控股（0228）低見0.062元，收報0.064元，跌3.03%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；香港興業國際（0480）低見0.98元，收報1元，跌7.41%；恆和集團（0513）低見0.163元，收報0.163元，無升跌；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%；香港科技探索（1137）低見1.45元，收報1.45元，跌1.36%。

異動股

上升異動股，包括，宋都服務（9608）收報0.166元，升59.62%；世紀聯合控股（1959）收報0.227元，升48.37%；天機控股（1520）創52周高，見0.177元，收報0.177元，升36.15%；凱知樂國際（2122）收報0.059元，升31.11%；華昊中天醫藥（2563）收報20.8元，升30%；建德國際控股（0865）收報0.022元，升29.41%；朗華國際集團（8026）收報0.31元，升27.05%；金威醫療（8143）收報0.119元，升26.6%；惠生國際（1340）收報0.05元，升25%；第四範式（6682）收報29.8元，升24.95%；富一國際控股（1470）收報0.072元，升22.03%。

下跌異動股，包括，順騰國際控股（0932）收報0.027元，跌27.03%；宜搜科技（2550）收報44.4元，跌23.45%；雙樺控股（1241）收報0.085元，跌23.42%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.023元，收報0.023元，跌23.33%；華美樂樂（8429）收報0.038元，跌20.83%；大方廣瑞德（0755）收報0.021元，跌19.23%；客思控股（8173）見52周低0.265元，收報0.27元，跌18.18%；盛洋投資（0174）收報0.221元，跌18.15%；均安控股（1559）收報0.086元，跌15.69%；三寶科技（1708）收報0.415元，跌15.31%；恆偉集團控股（8219）收報0.15元，跌15.25%。

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