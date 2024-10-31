評級機構標準普爾發表報告，指香港商業地產（CRE）行業正經歷亞洲金融風暴以來最嚴重下行，持有大量香港商業地產物業的個人和較小型，以及財務上進取的發展商，會因為不能以現時租金回率承擔借貸成本，引發資產以大幅折扣出售，而對這些發商展風險敞口最多的小型銀行，將會受地產行業低迷影響。
標普指截至6月底，本港兩大銀行匯豐及其子公司恒生（0011），在上半年將8%至10%的香港商業地產貸款重新分類為已信貸減值。標普全球評級信貸分析師Emily Yi指出，雖然很大部分借款人仍有償還利息和本金，但銀行仍將之視為問題貸款，反映在高利率和低租金收益率令現金流相當緊張。即使已將貸款降級，但銀行並未就這些風險敝口，作出任何重大信貸損失撥備。
標普指，貸款被重新分類，反映了借款人再融資風險上升，其他貸款機構也可能在短期內，確認減值部分香港商業地產貸款。
香港甲級辦公室物業價值較2018年高峰下降40%，而零售租金較疫情前下降13%。標普全球評級信用分析師Ricky Tsang表示，香港和中國內地的疫情後經濟復蘇弱於最初預期，因此內地企業的租賃需求和本地企業擴張未達地產商預期。
其他報道
恒指收市跌63點 北水轉流入 三大指數按月轉跌 恒指科指表現1月後最差
港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄 包括C919等維修
華僑銀行香港與華潤資管旗下CR & CNIC完成首筆1.2億英鎊雙邊綠色貸款
報告：香港娛樂及媒體行業今年增長將放緩至2.3% B2B市場續強勁反彈
遠洋集團早市升近5% 香港協議安排債權人會議於11月22日舉行