標普指截至6月底，本港兩大銀行匯豐及其子公司恒生（0011），在上半年將8%至10%的香港商業地產貸款重新分類為已信貸減值。標普全球評級信貸分析師Emily Yi指出，雖然很大部分借款人仍有償還利息和本金，但銀行仍將之視為問題貸款，反映在高利率和低租金收益率令現金流相當緊張。即使已將貸款降級，但銀行並未就這些風險敝口，作出任何重大信貸損失撥備。

標普指，貸款被重新分類，反映了借款人再融資風險上升，其他貸款機構也可能在短期內，確認減值部分香港商業地產貸款。

香港甲級辦公室物業價值較2018年高峰下降40%，而零售租金較疫情前下降13%。標普全球評級信用分析師Ricky Tsang表示，香港和中國內地的疫情後經濟復蘇弱於最初預期，因此內地企業的租賃需求和本地企業擴張未達地產商預期。

其他報道

恒指收市跌63點 北水轉流入 三大指數按月轉跌 恒指科指表現1月後最差

人行官網將定期公布每季新發放房貸利率水平

海底撈佛山恒福國際店推剪髮服務 600撈幣可洗剪吹

新世界獲日本信用評級機構JCR及R&I給予「A」發行人評級

機管局簽備忘錄 推動C919飛機在港營運國際航線

滬深三大指數午後齊漲 兩市成交額2.2萬億人幣

中國據報要求車企暫停向支持加徵關稅歐盟國家投資

晶科電子今起招股 入場費3646.41元

港機集團與中國商飛簽署飛機維修合作備忘錄 包括C919等維修

順豐香港伙香港導盲犬協會培訓員工 為視障人士提供快遞服務

華僑銀行香港與華潤資管旗下CR & CNIC完成首筆1.2億英鎊雙邊綠色貸款

報告：香港娛樂及媒體行業今年增長將放緩至2.3% B2B市場續強勁反彈

【有片：埋身擊】歐元兌英鎊低位回升 料後市歐元比英鎊強

遠洋集團早市升近5% 香港協議安排債權人會議於11月22日舉行

傲基招股 入場費4727.2元

環球醫療首三季多賺5.1%

半日沽空金額減27% 小米沽空增12%

中遠海運第三季多賺2.8倍

恒指半日升95點 北水轉流入 華昊中天醫藥上市升47%

香港快運推加強版「海天快運通」海陸空接駁服務

科笛首9個月已商業化產品收入升1.3倍至1.49億人幣

歐盟據報派特使訪華 探討電動車關稅替代方案