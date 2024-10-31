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標普：香港商業地產行業低迷正在蔓延至銀行

評級機構標準普爾發表報告，指香港商業地產（CRE）行業正經歷亞洲金融風暴以來最嚴重下行，持有大量香港商業地產物業的個人和較小型，以及財務上進取的發展商，會因為不能以現時租金回率承擔借貸成本，引發資產以大幅折扣出售，而對這些發商展風險敞口最多的小型銀行，將會受地產行業低迷影響。

標普指截至6月底，本港兩大銀行匯豐及其子公司恒生（0011），在上半年將8%至10%的香港商業地產貸款重新分類為已信貸減值。標普全球評級信貸分析師Emily Yi指出，雖然很大部分借款人仍有償還利息和本金，但銀行仍將之視為問題貸款，反映在高利率和低租金收益率令現金流相當緊張。即使已將貸款降級，但銀行並未就這些風險敝口，作出任何重大信貸損失撥備。

標普指，貸款被重新分類，反映了借款人再融資風險上升，其他貸款機構也可能在短期內，確認減值部分香港商業地產貸款。

香港甲級辦公室物業價值較2018年高峰下降40%，而零售租金較疫情前下降13%。標普全球評級信用分析師Ricky Tsang表示，香港和中國內地的疫情後經濟復蘇弱於最初預期，因此內地企業的租賃需求和本地企業擴張未達地產商預期。

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