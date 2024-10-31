按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第三季與上年同期比較實質下跌1.4%，而第二季的跌幅為1.6%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在第三季與上年同期比較錄得2.1%的實質升幅，而第二季的升幅為2.2%。

本地固定資本形成總額繼第二季上升4.1%後，在第三季與上年同期比較實質上升3.7%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.9%的實質升幅，升幅較第二季的7.5%放緩。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第三季實質上升2.6%，而第二季的升幅為3.4%。

服務輸出在第三季與上年同期比較實質上升2.4%，而第二季的升幅為1.1%。服務輸入繼第二季上升12.3%後，在第三季實質上升8.2%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第三季較第二季實質下跌1.1%。

政府發言人表示，香港經濟在第三季繼續按年擴張，儘管步伐放緩。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長1.8%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌1.1%。

按主要開支組成部分分析，隨着一些主要市場的經濟增長放緩，整體貨物出口的按年增長減慢。服務輸出受跨境經濟活動增加所支持，繼續錄得溫和升幅。整體投資開支隨着整體經濟增長進一步增加。然而，在市民消費模式改變下，私人消費開支繼續下跌。

展望未來，經濟應會在今年餘下時間繼續增長。儘管全球經濟不確定性和貿易摩擦可能會影響香港的貨物出口表現，但各主要央行放寬貨幣政策，以及內地經濟前景隨着國家最近推出一攬子提振措施而改善，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。港元匯率或會隨美元走弱，加上中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會繼續構成挑戰。

政府指，《施政報告》已提出一系列發展經濟的有力措施，一方面鞏固提升香港的傳統優勢產業，同時積極發掘新增長點。在金融方面，《施政報告》提出打造香港成爲國際黃金交易市場，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。在航運方面，《施政報告》提出建立大宗商品交易的生態圈，帶動海運服務，並助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展。至於貿易方面，政府會着力構建高增值的供應鏈服務中心，吸引海內外企業到香港建立總部或分部業務。《施政報告》亦調低了烈酒入口稅，以鼓勵烈酒貿易和相關高增值服務的發展。另外，在發展新質生產力方面，《施政報告》提出設立100億元創科產業引導基金、發展低空經濟等措施。政府將全力落實《施政報告》提出的各項措施，為香港的經濟發展注入新動能。

第三季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年本地生產總值的修訂預測，將會在11月15日公布。

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